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Бужинскую не пригласили участвовать в концерте ко Дню Независимости: Меня просто вычеркнули

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
14 августа, 09:40
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Певица считает, что ее хит "Україна – це ми!" – это второй гимном страны. Но песню не включили в масштабное шоу, а ее обращение практически проигнорировали
Катерина Бужинская рассказала, почему ее не будет на концерте ко Дню Независимости Украины
Катерина Бужинская рассказала, почему ее не будет на концерте ко Дню Независимости Украины / Фото: Instagram/buzhynska

Катерина Бужинская три месяца назад писала режиссеру концерта "Незалежність в нашій ДНК. День Незалежності України" с просьбой включить песню "Україна – це ми!" в шоу, но певице отказали.

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А когда она упомянула своих не менее легендарных коллег по сцене, ее попросили "не морочить голову".

Больно и обидно, что меня просто вычеркнули. А песни "Як у нас на Україні", "Україна-вишиванка", "Діти за мир у всьому світі" – их же поют на протяжении 10-15-20 лет... Это несправедливо, – сказала Бужинская в интервью КП.

Катерина Бужинська – Україна-це ми!

По словам артистки, организаторы шоу к 30-летию Независимости Украины выбрали молодых исполнителей, которых в 90-х еще никто не знал.

А нашего пласта традиционной культуры, которая несет добро и позитив, а не раздевание на сцене, нет? Извините, но это крик души, – заявила Катерина Бужинская.

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После того как режиссер праздничного шоу Катя Царик прояснила скандал с Green Grey, которых убрали из концерта ко Дню Независимости Украины, она рассказала, какие артисты отказались выступать на мероприятии.

Так, на шоу в НСК "Олимпийском" зрители не увидят "Бумбокс", "Плач Єремії", "Друга ріка", Onuka, "Антитіла".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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