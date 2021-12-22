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У скандальной Саши Бо новый парень. Что говорит бывший муж Игорь Пустовит

Эксклюзив
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
22 декабря, 13:57
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Сразу после развода Саша Бо объявила поклонникам о начале новых отношений. Игорь Пустовит рассказал "Сегодня", что думает, насчет романа бывшей жены
Саша Бо начала новый роман после развода с Пустовитом
Саша Бо начала новый роман после развода с Пустовитом / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit

После официально оформленного развода с бывшем мужем Игорем Пустовитом Саша Бо все таки решила опубликовать фото со своим новым избранником.

Догадки фанатов подтвердились и блогер действительно сейчас в отношениях со стоматологом Платоном Тарнавским.

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Нежное фото с возлюбленным Саша опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото – instagram.com/sashaabo

Поклонники поздравили девушку с началом новых отношений и отметили, что Платон и Саша еще и очень похожи внешне.

  • "Очень красивые"
  • "Будь счастлива, Саша"
  • "Вы еще и похожи. Счастья вам"
  • "Наконец-то увидели"
  • "Счастья вам"
  • "Как вы похожи, как одно целое"
Скриншот

Как отреагировал Игорь Пустовит?

Все с интересом следили за жизнью, а после и бракоразводным процессом Саши Бо и Игоря Пустовита. Мы решили спросить блогера, что же он чувствует после новости об отношениях бывшей жены.

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Эксклюзивно для сайта "Сегодня" Игорь ответил, что желает счастья Саше.

Саша была, есть и будет всегда матерью моих детей. Если она будет счастлива – будут счастливы и мои дети, чего им искренне желаю, – рассказал Пустовит.

Бывшего мужа Саши тоже подозревают в новых отношениях с блогером Софией Стужук. Недавно подруга Бо выставила нежные фото с Пустовитом во время отдыха в Буковеле.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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