У скандальной Саши Бо новый парень. Что говорит бывший муж Игорь Пустовит

Сразу после развода Саша Бо объявила поклонникам о начале новых отношений. Игорь Пустовит рассказал "Сегодня", что думает, насчет романа бывшей жены

Саша Бо начала новый роман после развода с Пустовитом / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit

После официально оформленного развода с бывшем мужем Игорем Пустовитом Саша Бо все таки решила опубликовать фото со своим новым избранником.

Догадки фанатов подтвердились и блогер действительно сейчас в отношениях со стоматологом Платоном Тарнавским.

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Нежное фото с возлюбленным Саша опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото – instagram.com/sashaabo

Поклонники поздравили девушку с началом новых отношений и отметили, что Платон и Саша еще и очень похожи внешне.

"Очень красивые"

"Будь счастлива, Саша"

"Вы еще и похожи. Счастья вам"

"Наконец-то увидели"

"Счастья вам"

"Как вы похожи, как одно целое"

Скриншот

Как отреагировал Игорь Пустовит?

Все с интересом следили за жизнью, а после и бракоразводным процессом Саши Бо и Игоря Пустовита. Мы решили спросить блогера, что же он чувствует после новости об отношениях бывшей жены.

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Эксклюзивно для сайта "Сегодня" Игорь ответил, что желает счастья Саше.

Саша была, есть и будет всегда матерью моих детей. Если она будет счастлива – будут счастливы и мои дети, чего им искренне желаю, – рассказал Пустовит.

Бывшего мужа Саши тоже подозревают в новых отношениях с блогером Софией Стужук. Недавно подруга Бо выставила нежные фото с Пустовитом во время отдыха в Буковеле.