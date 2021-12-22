У скандальной Саши Бо новый парень. Что говорит бывший муж Игорь Пустовит

После официально оформленного развода с бывшем мужем Игорем Пустовитом Саша Бо все таки решила опубликовать фото со своим новым избранником.
Догадки фанатов подтвердились и блогер действительно сейчас в отношениях со стоматологом Платоном Тарнавским.
Нежное фото с возлюбленным Саша опубликовала на своей странице в Instagram.
Далее по теме
Поклонники поздравили девушку с началом новых отношений и отметили, что Платон и Саша еще и очень похожи внешне.
- "Очень красивые"
- "Будь счастлива, Саша"
- "Вы еще и похожи. Счастья вам"
- "Наконец-то увидели"
- "Счастья вам"
- "Как вы похожи, как одно целое"
Как отреагировал Игорь Пустовит?
Все с интересом следили за жизнью, а после и бракоразводным процессом Саши Бо и Игоря Пустовита. Мы решили спросить блогера, что же он чувствует после новости об отношениях бывшей жены.
Эксклюзивно для сайта "Сегодня" Игорь ответил, что желает счастья Саше.
Саша была, есть и будет всегда матерью моих детей. Если она будет счастлива – будут счастливы и мои дети, чего им искренне желаю, – рассказал Пустовит.
Бывшего мужа Саши тоже подозревают в новых отношениях с блогером Софией Стужук. Недавно подруга Бо выставила нежные фото с Пустовитом во время отдыха в Буковеле.