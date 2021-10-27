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MamaRika о тяжелой беременности и угрозе выкидыша: Была внутренняя гематома

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
27 октября, 14:28
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Блогерша и певица MamaRika поделилась подробностями своей первой беременности: нельзя было двигаться, тревожил сильный токсикоз и была вероятность потерять первенца
MamaRika всю беременность боролась за жизнь сына
MamaRika всю беременность боролась за жизнь сына / Фото: Скриншот из YouTube

Звездная пара украинской исполнительницы MamaRika и шоумена Сергея Среды воспитывает маленького сына, имя которого рассекретили недавно. Сейчас ребенок – главная радость молодой семьи, но этому предшествовала длительная и сложная борьба за его жизнь.

Беременность была мечтой для MamaRika и Сергея на осуществления которой ушло четыре месяца. Но не успев порадоваться пара узнала о серьезной проблеме:

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Есть такое понятие как гематома хориона – это внутренняя гематома. Было подозрение, что беременность может прерваться в любой момент. И нам сказали, что ничего нельзя. Вот представь себе: все, что ты делаешь, ходишь, бегаешь, занимаешься любовью – это все нам полностью отменили. Сказали: "Вы должны просто едва двигаться", – делится исполнительница в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Беременная MamaRika
Беременная MamaRika / Фото: пресс-служба

К волнениям о будущем сыне добавился еще и сильный токсикоз. Полтора месяца для MamaRika оказались самыми трудными в жизни – она не могла даже вставать:

Ни есть, ни пить, ни ходить. С первого дня было очень сложно. Могла заплакать, кошмар, это гормоны. Я сразу сказала, что отменяю все концерты, отменяю все и мы просто вынашиваем наше "Фаберже", – вспоминает со слезами на глазах певица.

К счастью, ее круглосуточно поддерживал ее муж.

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У нас не было интима, но он ни разу не сказал: "Я вот хочу". Знаете, как бывает мужчины наверняка заглядывают на других женщин. Мне ни разу не было сказано, что что-то не так, – говорит MamaRika.

Фото: Instagram MamaRika

Сейчас супруги одновременно с привыканием к роли родителей постепенно начинают возвращаться к прежней жизни: перебираются обратно из Одессы в Киев и собираются давать концерты.

Смотрите полный сюжет "Зіркового шляху" на телеканале "Украина" о беременности MamaRika:

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Марина Григоренко
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