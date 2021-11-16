Бывшая солистка Artik & Asti полностью сменила имидж и намекнула на старт сольной карьеры (фото)

Анна Дзюба выложила в социальной сети новую фотографию из музыкальной студии. Похоже, артистка готовится к презентации песен, но уже в сольном исполнении

Экс-солистка Artik&Asti удивилась поклонников новым фото / Фото: Инстаграм

В начале ноября поклонники группы Artik & Asti были шокированы известием о распаде дуэта. Тогда об этом заявил продюсер и участник дуэта Артем Умрыхин. Он поблагодарил Аню за долгие годы работы и плодотворное сотрудничество. Также отметил, что "с сегодняшнего дня его пути с Дзюбой расходятся и каждый идет своей дорогой".

Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать то, что делаю всю жизнь – писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться, – прокомментировал артист.

Артем не прогадал – экс-солистка популярного дуэта собирается продолжить радовать фанатов своим исполнением. После объявления об уходе Дзюба закрыла Instagram и убрала оттуда все фото. Подписчики сразу же начали беспокоиться по этому поводу и предположили, что артистка готовится к полной творческой перезагрузке.

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Но спустя некоторое время Аня опубликовала первую фотографию в соцсети и сразу же удивила поклонников сменой образа – она перекрасилась из брюнетки в блондинку.

Asti готовится к возвращению на сцену / Фото: Инстаграм

Певица сделала снимок в звукозаписывающей студии, значит, готовится новый материал. Публикацию Дзюба никак не подписала, поэтому неизвестно, когда ждать новых песен

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