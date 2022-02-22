Бывшая жена Александра Пономарева показала загорелые ножки на отдыхе в Мексике

Экс-супруга артиста решила показать, как отдыхает в мексиканском Тулуме и продемонстрировала загорелые ножки во время пляжной фотосессии

Виктория Мартынюк отдыхает в Мексике / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Виктория Мартынюк после развода с Александром Пономаревым стала успешной бизнес-мамой. Сейчас экс-супруга артиста отдыхает в Тулуме, в Мексике.

В своем Instagram-аккаунте бизнес-леди поделилась серией пляжных фото, на которых показала стройную фигуру и подтянутые загорелые ножки.

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Виктория Мартынюк показала себя на пляжных фото

Виктория примерила на себя образ настоящей мексиканской красавицы и сделала на теле временные серебристые тату и надела пляжный плетенный наряд.

Экс-жена Пономарева показала, как отдыхает в Мексике

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Долгое время Мартынюк не появлялась в социальных сетях, чем очень встревожила своих поклонников. Новая публикация порадовала фолловеров Виктории, а сама блогер еще не решила стоит ли возвращаться в соцсети или пока наслаждаться отдыхом без них.

Скриншот – instagram.com/viktoria_chekurda/

Но комментаторы уверяют, что Виктории пора возвращаться в "инстаграмную" жизнь и они уже успели "потерять" ее в своей ленте.

"Пора!"

"Вау! С возвращением!"

"Где вы пропадали?"

"Какой приятный сюрприз!"

Скриншот – instagram.com/viktoria_chekurda/

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Ранее первая супруга Пономарева Алена Мозговая попросила певца не упоминать ее в интервью: "Не в моих правилах стирать нижнее белье".