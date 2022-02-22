Бывшая жена Александра Пономарева показала загорелые ножки на отдыхе в Мексике

Виктория Мартынюк после развода с Александром Пономаревым стала успешной бизнес-мамой. Сейчас экс-супруга артиста отдыхает в Тулуме, в Мексике.
В своем Instagram-аккаунте бизнес-леди поделилась серией пляжных фото, на которых показала стройную фигуру и подтянутые загорелые ножки.
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Виктория примерила на себя образ настоящей мексиканской красавицы и сделала на теле временные серебристые тату и надела пляжный плетенный наряд.
Долгое время Мартынюк не появлялась в социальных сетях, чем очень встревожила своих поклонников. Новая публикация порадовала фолловеров Виктории, а сама блогер еще не решила стоит ли возвращаться в соцсети или пока наслаждаться отдыхом без них.
Но комментаторы уверяют, что Виктории пора возвращаться в "инстаграмную" жизнь и они уже успели "потерять" ее в своей ленте.
- "Пора!"
- "Вау! С возвращением!"
- "Где вы пропадали?"
- "Какой приятный сюрприз!"
Ранее первая супруга Пономарева Алена Мозговая попросила певца не упоминать ее в интервью: "Не в моих правилах стирать нижнее белье".