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Бывшая жена Александра Пономарева показала загорелые ножки на отдыхе в Мексике

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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22 февраля, 13:11
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Экс-супруга артиста решила показать, как отдыхает в мексиканском Тулуме и продемонстрировала загорелые ножки во время пляжной фотосессии
Виктория Мартынюк отдыхает в Мексике
Виктория Мартынюк отдыхает в Мексике / Фото: instagram.com/viktoria_chekurda

Виктория Мартынюк после развода с Александром Пономаревым стала успешной бизнес-мамой. Сейчас экс-супруга артиста отдыхает в Тулуме, в Мексике.

В своем Instagram-аккаунте бизнес-леди поделилась серией пляжных фото, на которых показала стройную фигуру и подтянутые загорелые ножки.

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Виктория Мартынюк показала себя на пляжных фото
Виктория Мартынюк показала себя на пляжных фото

Виктория примерила на себя образ настоящей мексиканской красавицы и сделала на теле временные серебристые тату и надела пляжный плетенный наряд.

Экс-жена Пономарева показала, как отдыхает в Мексике
Экс-жена Пономарева показала, как отдыхает в Мексике

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Долгое время Мартынюк не появлялась в социальных сетях, чем очень встревожила своих поклонников. Новая публикация порадовала фолловеров Виктории, а сама блогер еще не решила стоит ли возвращаться в соцсети или пока наслаждаться отдыхом без них.

Скриншот – instagram.com/viktoria_chekurda/

Но комментаторы уверяют, что Виктории пора возвращаться в "инстаграмную" жизнь и они уже успели "потерять" ее в своей ленте.

  • "Пора!"
  • "Вау! С возвращением!"
  • "Где вы пропадали?"
  • "Какой приятный сюрприз!"
Скриншот – instagram.com/viktoria_chekurda/

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Ранее первая супруга Пономарева Алена Мозговая попросила певца не упоминать ее в интервью: "Не в моих правилах стирать нижнее белье".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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