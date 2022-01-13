Бывшая жена Дзидзьо показала фигуру и загорелые ножки на Кубе

Бывшая супруга певца отправилась на отдыха на курорт Варадеро на острове Куба. Певица решила показать все свои прелести на снимках из поездки

Певица Славия отдыхает на Кубе / Фото: instagram.com/slavia_official

После развода со своим звездным супругом Дзидзьо Славия Начала и сама строить вокальную карьеру. Ранее певица призналась, что стало причиной их расставания с музыкантом.

Пока ходят слухи о личной жизни бывших супругов, Славия решила отдохнуть и отправиться на солнечное побережье Кубы. Фотографиями с новогодних каникул в Варадеро исполнительница поделилась на своей странице в Instagram.

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Фото – instagram.com/slavia_official/

С кем отдыхает бывшая жена украинского музыканта можно только догадываться, Но над красочными фото из поездки явно кто-то постарался.

Фото – instagram.com/slavia_official/

Таким не зимним образом Славия решила поздравить поклонников со Старым новым годом. Также певица поделилась впечатлениями о своем отдыхе на Кубе.

Фото – instagram.com/slavia_official/

Океан бомбиссимо! Цвет – космос. Это то, за чем я сюда прилетела, – написала под фото Славия.

Поклонники тоже оценили пейзажи Кубы, а также обратили внимание на фигуру певицы и ее длинные загорелые ноги.

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"Красотка, ты хоть сама там? А то украдут еще такую красоту!"

"Русалка"

"Удивительная красота"

"Самая счастливая! и пусть весь мир подождет!"

Фото – instagram.com/slavia_official/

Напомним, что мы уже успели посчитать, в какую сумму украинским знаменитостям обходится отдых на тропических островах и необычных курортах за границей.