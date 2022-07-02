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Час расплаты: Остапчук припомнил экс-жене попытки суицида и ее брата-преступника

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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2 июля, 16:09
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После скандального интервью Елены Войченко Владимир Остапчук молчать не стал. Телеведущий вспомнил шокирующие подробности совместной жизни с экс-женой

Терпение Владимира Остапчука подошло к концу после скандальных заявлений бывшей жены о его психическом здоровье. Телеведущий решил открыть всю подноготную Елены Войченко и ее семьи.

В своем Instagram Остапчук рассказал о том, что уже третий год его бывшая жена рассказывает небылицы в интервью. А в последней беседе с журналистами Войченко оскорбила нынешнюю избранницу шоумена Кристину Горняк, назвав ее "профессиональной любовницей Шуфрича".

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Скриншот – instagram.com/vova_ostapchuk

Я терпел три года. Три года!!! Потому что есть дети. Потому что я уважаю тебя, как мать наших детей. И это плохо в первую очередь для них – раскидывать это на вентилятор. Но ты перешла грань. Ты оскорбила мою жену, которая ни слова никогда про тебя не сказала. Поэтому я предупреждал, – заявил Остапчук.

Далее телеведущий припомнил все скандальные подробности из жизни Елены. По словам шоумена, у его бывшей жены были проблемы с законом в США. Причиной судебных разбирательств стала кража в магазине, после чего Елене запретили въезд в США на 10 лет.

Скриншот – instagram.com/vova_ostapchuk

Также по словам Остапчука, Елена неоднократно пыталась покончить с собой.

Почему никогда не показываешь на интервью свои порезанные вены на руках. И не говоришь, как я тебя спасал и возил в больницу после (не тебе давать оценку моему психическому состоянию), – сказал телеведущий.

Вспомнил Остапчук и проблемы в семье бывшей жены. Как заявил телеведущий, у родного брата Елены есть серьезные проблемы с законом.

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Брат Роман Войченко был одним из организаторов криминальной банды в Умани. На их счету разбойные нападения, пытки и другие эпизоды. Мне это стало известно из поста народного депутата Антона Яценко. Брата поймали. Оказывается, он жил под другим именем и вы это знали, – заявил шоумен.

Скриншот – instagram.com/vova_ostapchuk

Свои слова Остапчук "подкрепил" доказательствами. Телеведущий добавил скриншот с документом, в котором говорится, что брат Елены сейчас находится в следственном изоляторе и ждет решения суда.

Скриншот – instagram.com/vova_ostapchuk

Ранее Владимир Остапчук объяснил, почему ему мстит бывшая жена.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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