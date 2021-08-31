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Четыре горячих образа Ани Лорак для Новой волны (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
31 августа, 08:40
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В течение нескольких дней Ани Лорак радовала публику не только своими выступлениями, но и яркими нарядами. Своих подписчиков она попросила выбрать лучший лук
Ани Лорак показала свои яркие образы с "Новой волны"
Ани Лорак показала свои яркие образы с "Новой волны" / Фото: instagram.com/anilorak

На днях Ани Лорак и Сергей Лазарев презентовали совместную песню на "Новой волне" в Сочи. Тогда на сцену певица вышла в элегантном и достаточно закрытом белом платье.

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Но, похоже, это не самый любимый аутфит звезды на конкурсе. потому что в Instagram Лорак собрала свои другие наряды с красной дорожки и вечеринок "Новой волны".

Первый – длинное золотое платье с вырезом и декольте.

Ани Лорак на "Новой волне" / Фото: instagram.com/anilorak

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Второй лук – синее ультрамини и босоножки на платформе. Идеально для афтерпати.

Ани Лорак на "Новой волне" / Фото: instagram.com/anilorak

Третий образ – черный ромпер с декольте и ничего лишнего.

Ани Лорак на "Новой волне" / Фото: instagram.com/anilorak
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И последний наряд из ТОПа Лорак – смелое серебряное мини платье, в котором она вышла на сцену.

Ани Лорак на "Новой волне" / Фото: instagram.com/anilorak

Ранее на "Новой волне" Ани Лорак рассказала в интервью о планах на будущее – уже в новом сезоне выйдет ее полноценный альбом, а также песня, записанная на украинском языке.

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Перед тем, как отправиться на "Новую волну" в Сочи, Ани Лорак впервые за много лет выступила в Украине. На двух концертах в Одессе были sold out.

Весной Ани впервые за долгое время побывала на украинской радиостанции, где презентовала свою песню "Наполовину".

Известный продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о ее выступлениях в России:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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