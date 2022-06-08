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Четырехлетняя дочь Ольги Фреймут нарисовала Путина: Черт уже рядом (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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8 июня, 16:42
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Телеведущая Ольга Фреймут показала эмоциональный рисунок своей четырехлетней дочери Евдокии – девочка нарисовала Путина
Ольга Фреймут показала неожиданный рисунок дочери
Ольга Фреймут показала неожиданный рисунок дочери / Фото: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймт редко делится фотографиями с младшими детьми. Лишь недавно в день рождения сына телеведущая поделилась совместным снимком с подросшим Валентином.

В тоже время звездная мама с радостью делится достижениями своих наследников. Так, в своем Instagram-аккаунте Фреймут показала неожиданный рисунок своей четырехлетней дочери Евдокии.

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Моя Евдокия принесла со школы вчера путина. Черт уже рядом, – написала Фреймут.

Скриншот – instagram.com/freimutolia

В младшей школе девочка нарисовала Путина. Как отметила телеведущая, несмотря на свой юный возраст, Евдокия уже понимает, где кроется настоящее зло. Свои эмоции Евдокия выплеснула на бумаге.

Рисунок был весь помятый, наивное проявление детской ненависти, – добавила телеведущая.

Напомним, что телеведущая Ольга Фреймут воспитывает троих детей. Сын Валентин (пять лет) и дочь Евдокия (четыре года) родились у ведущей в браке с телевизионным продюсером Владимиром Локотко. Старшей дочери Злате Митчелл, которая родила в отношениях с британцем Ниллом Митчеллом, исполнилось 16 лет.

Ольга Фреймут с семьей
Ольга Фреймут с семьей / Фото: instagram.com/freimutolia

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Недавно 16-летняя дочь Ольги Фреймут показала своего бойфренда из Калифорнии и похвасталась пышными формами в мини-платье.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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