Что известно о личной жизни красавчика Артура Логая

Известный украинский актер недавно признался, что у него есть внебрачный сын. Кто мама мальчика и знает ли о нем семья Артура, рассказываем в материале

Артур Логай признался, что у него есть внебрачный сын / Фото: instagram.com/logai.arthur

28-летний Артур Логай сейчас в браке. Они с супругой воспитывают сына Леву, которому 2,5 года. Но у актера есть еще и старший сын – Герман.

Первый ребенок

С мамой Германа – Оксаной – Артур Логай познакомился в 2014 году во время съемок в популярном телешоу. Пара решила жить вместе, но жениться не планировала. Вскоре у них родился сын.

Какие бы обстоятельства не были в жизни взрослых, ребенок всегда должен чувствовать, что его любят, и что он важен для обоих родителей, – говорит Артур Логай.

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Второй ребенок и брак

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В 2018 году Артур Логай женился на Евгении Павленко, с которой они познакомились во время учебы в киношколе. У Артура и Жени родился мальчик.

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Сыновья актера знакомы друг с другом и часто проводят время вместе. Логай делится фотографиями с сыновьями в своем Instagram-профиле.

Артур Логай родился 12 сентября 1993 года в Мелитополе, Запорожской области. С детства он занимался вокалом, но после окончания школы поступил в Запорожский национальный технический университет на факультет "Международный туризм".

Проучившись там два года, Артур решил все бросить и переехать в Киев. В столице он испытал свои силы в шоу талантов, поступил в киношколу, а в 2018-м дебютировал в кино.

Артур Логай снялся в нескольких фильмах и сериалах, в том числе сыграл три главные роли.

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