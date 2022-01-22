Что известно о муже Аниты Луценко и как он выглядит (фото)

Пара вместе уже семь лет и все это время тренер избегает разговоров о своем возлюбленном

Анита Луценко показала своего возлюбленного / Фото: instagram.com/anitasporty

Звездный тренер Анита Луценко, которая недавно рассказала о смерти экс-бойфренда, опубликовала в Instagram-профиле серию фотографий со своим мужчиной.

Его Анита прятала от публики долгое время, но внезапно решилась выставить романтические кадры на всеобщее обозрение.

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Анита Луценко и ее супруг Александр / Фото: instagram.com/anitasporty

Влюбленные запечатлены на скалистом берегу. Оба одеты по спортивному, обнимаются и целуются – настоящая идиллия!

Анита Луценко показала своего гражданского мужа / Фото: instagram.com/anitasporty

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Оказалось, что мужчина Аниты Луценко носит усы и бороду.

Анита Луценко показала своего супруга Александра / Фото: instagram.com/anitasporty

Что Анита Луценко рассказывает о супруге

Многие публичные личности придерживаются позиции "счастье любит тишину" и стараются максимально уберечь свою личную жизнь от чужих глаз. Так поступает и Анита Луценко.

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Вместе с Александром Лозовцовым спортсменка уже около семи лет. У них есть общий ребенок – дочка Мия. Официально пара не расписана, хотя в прошлом году Луценко рассказывала в интервью, что ждет предложения руки и сердце от любимого.

Александр Лозовцов – духовный практик / Фото: instagram.com/aleksandr_lozovtsov

Александр – мастер цигун (комплекс упражнений из восточных практик). Занимается он этим уже 25 лет. Мужчина проводит семинары и практические занятия.

Прошлым летом Александр впервые попал в кадр вместе с Анитой. Это произошло в Грузии, когда пара гостила у Иракли Макацария.

Александр Лозовцов и Анита Луценко / Фото: YouTube

Ранее Анита Луценко показала, как выглядела семь лет назад.