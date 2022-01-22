Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇺🇦 День Соборности Украины 🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 💥 Телефонные террористы

Умер Мит Лоуф

Девушки Топалова

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Что известно о муже Аниты Луценко и как он выглядит (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
22 января, 16:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пара вместе уже семь лет и все это время тренер избегает разговоров о своем возлюбленном
Анита Луценко показала своего возлюбленного
Анита Луценко показала своего возлюбленного / Фото: instagram.com/anitasporty

Звездный тренер Анита Луценко, которая недавно рассказала о смерти экс-бойфренда, опубликовала в Instagram-профиле серию фотографий со своим мужчиной.

Его Анита прятала от публики долгое время, но внезапно решилась выставить романтические кадры на всеобщее обозрение.

Реклама

Анита Луценко и ее супруг Александр
Анита Луценко и ее супруг Александр / Фото: instagram.com/anitasporty

Влюбленные запечатлены на скалистом берегу. Оба одеты по спортивному, обнимаются и целуются – настоящая идиллия!

Анита Луценко показала своего гражданского мужа
Анита Луценко показала своего гражданского мужа / Фото: instagram.com/anitasporty

Реклама

Оказалось, что мужчина Аниты Луценко носит усы и бороду.

Анита Луценко показала своего супруга Александра
Анита Луценко показала своего супруга Александра / Фото: instagram.com/anitasporty

Что Анита Луценко рассказывает о супруге

Многие публичные личности придерживаются позиции "счастье любит тишину" и стараются максимально уберечь свою личную жизнь от чужих глаз. Так поступает и Анита Луценко.

Реклама

Вместе с Александром Лозовцовым спортсменка уже около семи лет. У них есть общий ребенок – дочка Мия. Официально пара не расписана, хотя в прошлом году Луценко рассказывала в интервью, что ждет предложения руки и сердце от любимого.

Александр Лозовцов – духовный практик
Александр Лозовцов – духовный практик / Фото: instagram.com/aleksandr_lozovtsov

Александр – мастер цигун (комплекс упражнений из восточных практик). Занимается он этим уже 25 лет. Мужчина проводит семинары и практические занятия.

Прошлым летом Александр впервые попал в кадр вместе с Анитой. Это произошло в Грузии, когда пара гостила у Иракли Макацария.

Александр Лозовцов и Анита Луценко
Александр Лозовцов и Анита Луценко / Фото: YouTube

Ранее Анита Луценко показала, как выглядела семь лет назад.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
22 января 1918. Михаил Грушевский. Председатель Центральной Рады провозгласил Украину независимой, обнародовав в Киеве IV Универсал. Год спустя в этот же день УНР и ЗУНР объединились в соборную державу…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять