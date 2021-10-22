Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 🚑 Советы доктора Комаровского

Альбом Кароль

Евровидение 2022

Miss Ukraine

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Хэллоуин 2021
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Мисс Украина 2021: гайд по Instagram победительницы – Александры Яремчук

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
22 октября, 10:06
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вчера в Национальном дворце "Украина" назвали имя девушки, которая представит Украину на Miss World в Пуэрто-Рико
Александра Яремчук стала "Мисс Украина-2021"
Александра Яремчук стала "Мисс Украина-2021" / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

За звание самой красивой украинки боролось 25 девушек, но желанный титул и эксклюзивную корону стоимостью три миллиона долларов получила 22-летняя Александра Яремчук.

Что известно о победительнице "Мисс Украина-2021"

Александра Яремчук родилась в Винницкой области. Сейчас девушка живет в Киеве.

Реклама

Окончила Киевский экономический университет по специальности "Менеджмент бизнес организации". "Мисс Украина-2021" больше 10 лет занималась танцами и не представляет своей жизни без спорта.

Александра Яремчук
Александра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Александра Яремчук активный пользователь Instagram. Девушка любит путешествовать и с удовольствием делится в соцсетях фото с разных стран.

Реклама

Александр Яремчук в Испании
Александр Яремчук в Испании / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Александра Яремчук
Александра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Александра Яремчук
Александра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Реклама

"Мисс Украина-2021" Александра Яремчук утверждает, никогда не делала инъекций красоты.

Никогда не делала губы и другие уколы. Мой максимум у косметолога – чистка и уход, – рассказала у себя в Instagram Александра.

Александра Яремчук
Александра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Уже в в декабре этого года Александра Яремчук представит нашу страну на международном конкурсе красоты Miss World в Пуэрто-Рико.

Другие новости о конкурсе красоты:

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Ближайшие события

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Анджелина Джоли на обложке ELLE
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять