Мисс Украина 2021: гайд по Instagram победительницы – Александры Яремчук

За звание самой красивой украинки боролось 25 девушек, но желанный титул и эксклюзивную корону стоимостью три миллиона долларов получила 22-летняя Александра Яремчук.
Что известно о победительнице "Мисс Украина-2021"
Александра Яремчук родилась в Винницкой области. Сейчас девушка живет в Киеве.
Окончила Киевский экономический университет по специальности "Менеджмент бизнес организации". "Мисс Украина-2021" больше 10 лет занималась танцами и не представляет своей жизни без спорта.
Александра Яремчук активный пользователь Instagram. Девушка любит путешествовать и с удовольствием делится в соцсетях фото с разных стран.
"Мисс Украина-2021" Александра Яремчук утверждает, никогда не делала инъекций красоты.
Никогда не делала губы и другие уколы. Мой максимум у косметолога – чистка и уход, – рассказала у себя в Instagram Александра.
Уже в в декабре этого года Александра Яремчук представит нашу страну на международном конкурсе красоты Miss World в Пуэрто-Рико.
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