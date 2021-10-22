Мисс Украина 2021: гайд по Instagram победительницы – Александры Яремчук

Вчера в Национальном дворце "Украина" назвали имя девушки, которая представит Украину на Miss World в Пуэрто-Рико

Александра Яремчук стала "Мисс Украина-2021" / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

За звание самой красивой украинки боролось 25 девушек, но желанный титул и эксклюзивную корону стоимостью три миллиона долларов получила 22-летняя Александра Яремчук.

Что известно о победительнице "Мисс Украина-2021"

Александра Яремчук родилась в Винницкой области. Сейчас девушка живет в Киеве.

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Окончила Киевский экономический университет по специальности "Менеджмент бизнес организации". "Мисс Украина-2021" больше 10 лет занималась танцами и не представляет своей жизни без спорта.

Александра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Александра Яремчук активный пользователь Instagram. Девушка любит путешествовать и с удовольствием делится в соцсетях фото с разных стран.

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Александр Яремчук в Испании / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Александра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Александра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

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"Мисс Украина-2021" Александра Яремчук утверждает, никогда не делала инъекций красоты.

Никогда не делала губы и другие уколы. Мой максимум у косметолога – чистка и уход, – рассказала у себя в Instagram Александра.

Александра Яремчук / Фото: instagram.com/yaremchuuk/

Уже в в декабре этого года Александра Яремчук представит нашу страну на международном конкурсе красоты Miss World в Пуэрто-Рико.

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