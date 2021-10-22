Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 Выборы в Харькове Выборы в Харькове 🚑 Советы доктора Комаровского

Альбом Кароль

Евровидение 2022

Miss Ukraine

Игра в кальмара

Шоу "Маска". Сезон 2

Хэллоуин 2021
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Что известно об украинке, которую на съемках застрелил Алек Болдуин

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
22 октября, 09:31
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На съемках фильма "Ржавчина" (Rust) актер Алек Болдуин случайно выстрелил из реквизиторского оружия, которое по какой-то причине было заряжено, в режиссера Джоэла Соусу и оператора Галину Хатчинг. Последняя погибла.
Алек Болдуин застрелил оператора - что известно о Галине Хатчинс
Алек Болдуин застрелил оператора - что известно о Галине Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

По информации СМИ, раненых сразу же доставили в больницу, но Хатчинг, которой Болдуин выстрелил в живот, спасти не удалось. Актера уже допросили и отпустили – он не знал, что огнестрельное оружие было заряжено. В настоящее время съемки заморожены.

Застреленная Алеком Болдуином оператор – украинка Галина Хатчинг. Жила в Лос-Анджелесе, где в 2015 году закончила Американский институт киноискусства.

Реклама

Реклама

На сайте Галины Хатчинг сообщается, что она выросла на советской военной базе за Полярным кругом "в окружении северных оленей и атомных подводных лодок".

Реклама

Она училась в Киевском национальном университете и имеет степень магистра международной журналистики. Хатчинг работала журналистом-расследователем британских документальных фильмов в Европе.

Среди недавних работ Галины Хатчинг – криминальная картина "Слепой огонь", с Брайаном Герати и Шэрон Лил, названная лучшей криминальной драмой на Международном кинофестивале в Хьюстоне 2020 года.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Все обсуждают
Сериал "Игра в кальмара"
Вот, что думаем мы
Мнение редакции
Опрос
Ближайшие события

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Анджелина Джоли на обложке ELLE
Сольник звезды
Оля Полякова
26 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять