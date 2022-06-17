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Что случилось с Олегом Винником, рассказала Оля Полякова: Он не предатель!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 июня, 10:09
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Тысячи украинских женщин и девушек мучает вопрос о том, куда же пропал из медиапространства их любимчик Олег Винник
/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Молчание певца во время воны заставило серьезно понервничать его фанаток. О том, что могло случиться с Олегом Винником свои предположения сделала и известный украинский таролог.

Объяснила происходящее коллега певца Оля Полякова. В интервью "ЖВЛ" исполнительница рассказала, что молчание Винника связано с его плохим самочувствием.

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То, что я слышала, что у Олега серьезные проблемы со здоровьем. Я общалась с ним в начале войны и знаю, что у него это тоже очень болело то, что происходит в Украине. Если честно, могу я это говорить или нет, но знаю, что у него есть проблемы со здоровьем, – рассказала певица.

Также певица подчеркнула, что не стоит записывать Винника в предатели и обвинять в измене. По мнению Поляковой, наступит время и он сам расскажет о своем состоянии.

Олег, он не предатель, он всегда пропагандировал украинские песни, поэтому давайте дадим возможность ему самому все объяснить, – отметила Оля Полякова.

Напомним, в начале полномасштабной войны в Украине Олег Винник записал видеосообщение, которое адресовал матерям российских солдат, пришедших на украинские земли убивать, насиловать и грабить украинцев.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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