Что случилось с Олегом Винником, рассказала Оля Полякова: Он не предатель!

Тысячи украинских женщин и девушек мучает вопрос о том, куда же пропал из медиапространства их любимчик Олег Винник

/ Фото: instagram.com/polyakovamusic

Молчание певца во время воны заставило серьезно понервничать его фанаток. О том, что могло случиться с Олегом Винником свои предположения сделала и известный украинский таролог.

Объяснила происходящее коллега певца Оля Полякова. В интервью "ЖВЛ" исполнительница рассказала, что молчание Винника связано с его плохим самочувствием.

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То, что я слышала, что у Олега серьезные проблемы со здоровьем. Я общалась с ним в начале войны и знаю, что у него это тоже очень болело то, что происходит в Украине. Если честно, могу я это говорить или нет, но знаю, что у него есть проблемы со здоровьем, – рассказала певица.

Также певица подчеркнула, что не стоит записывать Винника в предатели и обвинять в измене. По мнению Поляковой, наступит время и он сам расскажет о своем состоянии.

Олег, он не предатель, он всегда пропагандировал украинские песни, поэтому давайте дадим возможность ему самому все объяснить, – отметила Оля Полякова.

Напомним, в начале полномасштабной войны в Украине Олег Винник записал видеосообщение, которое адресовал матерям российских солдат, пришедших на украинские земли убивать, насиловать и грабить украинцев.