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Рома Желудь поддержал Путина и назвал фейками доказательства военных преступлений агрессора в Украине

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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2 марта, 10:32
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Звезд и тех, кто хочет ими быть, но проявляет антиукраинскую позицию, надо знать в лицо
Рома Желудь поддерживает вторжение в Украину
Рома Желудь поддерживает вторжение в Украину / Фото: Инстаграм Ромы Желудя

Некогда популярный блогер Рома Желудь, похоже, решил хайпануть и прислужиться власти. На своей странице в инстаграм он открыто поддержал вторжение Путина в Украину. Он также называет фейками доказательство военных преступлений российского агрессора.

скриншот из инстаграм Ромы Желудя

Также Желудь отрицает правду, говоря, что не русские бомбят наши города.

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Но ты, Рома, должен знать, украинцы этого не забудут.

Также в числе поддерживающих Путина – актер Антон Шагин, певец Николай Басков, телеведущая Тина Канделаки, бывший муж Бородиной Курбан Омаров.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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