Рома Желудь поддержал Путина и назвал фейками доказательства военных преступлений агрессора в Украине

Звезд и тех, кто хочет ими быть, но проявляет антиукраинскую позицию, надо знать в лицо

Рома Желудь поддерживает вторжение в Украину / Фото: Инстаграм Ромы Желудя

Некогда популярный блогер Рома Желудь, похоже, решил хайпануть и прислужиться власти. На своей странице в инстаграм он открыто поддержал вторжение Путина в Украину. Он также называет фейками доказательство военных преступлений российского агрессора.

скриншот из инстаграм Ромы Желудя

Также Желудь отрицает правду, говоря, что не русские бомбят наши города.

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Но ты, Рома, должен знать, украинцы этого не забудут.

Также в числе поддерживающих Путина – актер Антон Шагин, певец Николай Басков, телеведущая Тина Канделаки, бывший муж Бородиной Курбан Омаров.