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"Чувствую себя на "тридцатник!": Светлана Вольнова о сексе за деньги, квартире на Крещатике и дочери Аннет

Эксклюзив
Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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4 февраля, 12:50
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Телеведущая, актриса, модель и звезда светских тусовок Светлана Вольнова была и остается одной из самых эффектных представительниц украинского шоу-бизнеса
Светлана Вольнова рассказала о личной жизни и секретах красоты
Светлана Вольнова рассказала о личной жизни и секретах красоты / Фото: instagram.com/diva_volnova/

Быть похожими на 52-летнюю Светлану Вольнову мечтают тысячи женщин, независимо от возраста. Всегда стильная, сексуальная и харизматичная ведущая старается идти в ногу со временем и не планирует останавливаться на достигнутом.

Секретами своей красоты и подробностями личной жизни Светлана Вольнова поделилась в читателями сайта "Сегодня" в эксклюзивном интервью.

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Чем сейчас занимается Светлана Вольнова?

За плечами у Вольновой многолетний творчески опыт и насыщенная карьера. Свой путь к успеху будущая знаменитость начинала с карьеры модели, затем началась работа на телевидении, роли в кино и светская жизнь.

Сейчас Светлана старается не терять запал и продолжает реализовывать себя в разных направлениях.

Если человек занимается чем-то одним, он уже не так интересен миру, он должен развиваться в разных направлениях, – смеясь, рассуждает телеведущая. – Сейчас у меня три основных направления: мы развиваем мой YouTube-канал, совсем скоро там выйдет новый проект, я занимаюсь экспертной деятельностью – участвую в различных телешоу, как эксперт, и у нас с дочерью своя линия одежды.

Кроме того, Вольнова планирует попробовать еще одно новое и модное направление NFT. Сейчас это движение только набирает обороты и становится мега-популярно среди молодых блогеров.

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Светлана Вольнова в качестве эксперта на ТВ
Светлана Вольнова в качестве эксперта на ТВ

Секреты нового проекта для YouTube Светлана пока не раскрывает, ведь не хочет нарушить плану. Но нам телезвезда все же приоткрыла маленькую тайну.

Это будет сериал! – неожиданно заявила Вольнова.

А пока поклонники Светланы ждут выхода первой серии, ведущая активно развивает свой аккаунт в TikTok. Вольнова считает, что несмотря на высокую конкуренция с молодыми блогерами, ей очень хочется и нравится пробовать себя в этом направлении.

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Если вас нет в TikTok, считайте, что вас нет! – шутит телеведущая. – Это изначально площадка для молодых, все блогеры-миллионники это, в основном, молодое поколение. Мы люди взрослые зашли не на свою территорию. Но он дает новизну, новые примеры, музыку. Я для себя нашла лайфхаки для умной и красивой.

Мужчины и секс

Красивая и притягательная Светлана Вольнова никогда не страдала от недостатка мужского внимания. Вокруг модели и ведущей всегда было много поклонников, но, как говорит Светлана, мало кому из них удавалось добиться свидания с ней.

У меня всегда были поклонники, но встречаться я старалась с меньшим количеством людей. Когда ты начинаешь с кем-то встречаться, ты даешь человеку надежду. Лучше этого не делать, если ты понимаешь, что не планируешь строить отношения. Просто сходить в ресторан поесть устриц? Какой смысл? – делиться Вольнова.

Как признается Светлана, ей поступали разные предложения от мужчин. Не только сходить в ресторан, но и более пикантного содержания.

Любой красивой женщине предлагали деньги за секс. И мне предлагали, конечно. Как любому публичному человеку, который на виду, предлагали просто сделать селфи, отужинать. Тоже момент заработка – платят за, то что с кем-то поешь, – смеется знаменитость.

По словам Светланы, девушке стоит сразу обозначить границы – если мужчина предлагает ужин, то это может быть только ужин и не более. Секс за деньги Вольнова не признает.

Светлана Вольнова о свиданиях с мужчинами
Светлана Вольнова о свиданиях с мужчинами / Фото: instagram.com/diva_volnova/

Но бывали в жизни звезды и такие случаи, когда мужчины хотели получить от нее финансовую поддержку.

Я обычно такие вещи "прощелкиваю" с самого начала, когда человек настроен на то, что он получит что-то от меня. Такое тоже было, когда начинают ухлестывать, а потом "займи 13 тысяч долларов". Но я мужчинам деньги принципиально не даю, – рассказала светская львица.

Мы не могли не спросить Светлану о том, как же обстояли дела с ухаживаниями в то время, когда она была моделью. Ведь всем известно, что очень часто со стороны дизайнеров и фотографов бывают неоднозначные "подкаты" в сторону манекенщиц.

Я работала еще в светлое время, когда все верили в любовь! – смеется Светлана. – Но в основном, такие предложения поступают от агентств. Это было и есть, и будет в модельном мире, потому что красота всегда остается товаром, – поделилась Светлана.

По словам Вольновой, ей редко поступали такие предложения, потому что на момент начала карьеры она была молодой мамой, которая к тому же была замужем.

Для меня всегда была важна репутация, я понимала, что не буду моделью всю жизнь. К тому же, прыгать из одной постели в другую – это очень большой сброс женской энергии. Несмотря на то, что я так свободно говорю о сексе, я очень большая недотрога и согласна на секс только с любимым человеком, – поделилась Вольнова.

Как признается ведущая, любимый мужчина у нее есть. Сейчас звезда счастлива в отношениях, но старается не афишировать их.

У меня очень требовательный мужчина он за то, чтобы я была здоровой красивой, без лишнего веса, занималась спортом и нормально питалась, то есть была энергетически сильная, мощная, потому что больные ноющие женщины никому не нужны, – рассказала о своем избраннике Светлана.

Светлана Вольнова получала разные предложения от мужчин
Светлана Вольнова получала разные предложения от мужчин

Квартира на Крещатике, дочь и друзья

В жизни Светланы были громкие романы с влиятельными мужчинами. Но при этом звезда всегда уважала свое личное пространство и предпочитала жить отдельно.

Сейчас у Светланы есть своя роскошная квартира на Майдане Незалежности в Киеве. Пентхаус в самом центре столицы Вольнова категорически отказывается менять.

Несмотря на шумные праздники, толпы туристов и революции под окнами, эта квартира остается для звезды самым любимым местом, которое идеально ей подходит.

Эта квартира полностью отражает меня – она всегда на виду, она любит гостей, она любит пышные праздники. Я обожаю ее, я влюбилась в нее сразу, – говорит Светлана.

Сейчас Светлана живет вместе со своей дочерью Аннет. Девушка также пошла по стопам матери и сейчас занимается модельным бизнесом. Глядя на фото в социальных сетях сложно отличить дочь и мать, ведь они очень похожи.

Вместе с дочерью Вольнова создала свой бренд одежды. Но не совсем обычной, каждый цвет костюма соответствует определенной чакре и раскрывает необходимые способности, будь то сексуальность или внимательность.

Вольнова с дочерью Анетт в костюмах собственного бренда
Вольнова с дочерью Анетт в костюмах собственного бренда

Вольнова живет по соседству с очень многими знаменитостями, но общается не со всеми.

Андрей Данилко живет в соседнем доме, который со звездой на Хрещатике, я тоже там хотела квартиру. Как-то нам с ним не удалось общаться, еще со времен "Вольность Вольновой", он тогда как Данилко не хотел ко мне на интервью идти, – вспоминает ведущая.

Несмотря на большое количество таких знакомств, у Светланы остается немного настоящих друзей.

Мы больше всего общаемся с Олей Сумской. Был у меня был близкий друг Сергей Ермаков, он стал очень большой утратой, – поделилась Вольнова.

Светлана Вольнова и Ольга Сумская
Светлана Вольнова и Ольга Сумская

Ранее Светлана рассказывала в интервью, что для нее потеря Сергея Ермакова стала ударом. Она поделилась своими воспоминаниями о талантливом дизайнере с сайтом "Сегодня".

О секретах красоты, сексуальности и медитациях

Уроки стиля и бьюти-лайфхаки от Светланы Волновой давно стали любимой частью ее блога. Всем женщинам не терпится узнать, что же помогает 52-летней телеведущей держать себя в форме и всегда выглядеть на все сто.

Главным своим секретом Светлана Вольнова считает йогу и медитации. С их помощью, говорит ведущая, у нее получилось лучше познать свое тело, прийти к правильному питанию и балансу. Вольнова поделилась, что путь к практикам был непростым, но именно они помогли ей выйти из депрессии и начать все с чистого листа.

У меня был жизненный кризис, когда закрылся мой проект, на который я рассчитывала. Я оказалась в достаточно депрессивном состоянии, я винила все вокруг, что я такая хорошая и крутая, а мир мне делает подножки. Тогда я нашла метод Сильва (искусство управления сознанием и подсознанием – Ред.), купила курс, потом я начала делать йогу. Постепенно это все переросло дальше, в другой образ мыслей, другое питание, определенные ограничения. Сейчас я занимаюсь кундалини-йогой, если я не сделала ее с утра, то что-то пойдет не так, – рассказывает Вольнова.

Светлана Вольнова практикует йогу и медитации
Светлана Вольнова практикует йогу и медитации / Фото: instagram.com/diva_volnova/

Регулярные практики помогают светской даме всегда держать себя в тонусе и не терять энергию.

Я чувствую себя великолепно, на "тридцатник"! Мой уровень энергии так же высок и я чувствую себя желанной женщиной. Мы можем жить до хоть до 140 лет, но просто нужно понимать свой организм и не гробить его, ни лекарствами ни дурными мыслями, – делится Вольнова.

Как удачно отметила Светлана, сейчас все стараются быть " в потоке", энергичными и живыми. Поэтому всем девушкам она также советует следить за собой, заниматься спортом и завести себе страсть.

Улыбка и светящиеся глаза – вот это важно! Девушка должна завести себе страсть, не обязательно к мужчине – страсть к книгам, страсть варить борщи, страсть вести блог! Из-за этого будут гореть глаза. А еще – меньше есть! – советует телеведущая.

Однако, в арсенале светской львицы есть и три универсальных совета, которые подойдут не только представительницам прекрасного пола.

Никогда не ной! Никто никому ничего не должен! Верь в самое лучшее! – говорит Вольнова.

Напомним, что ранее нам удалось пообщаться с подругой Светланы Вольновой, актрисой Ольгой Сумской.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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