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Цинизму нет предела: Анна Седокова переживает за секс с мужем больше, чем за войну на Родине

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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17 июня, 11:42
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За эти месяцы кровопролитной войны 39-летняя киевлянка и словом не обмолвилась о поддержке Украины. Зато она с радостью делится подробностями интимной жизни
Анна Седокова зачем-то рассказала о своем интиме с мужем
Анна Седокова зачем-то рассказала о своем интиме с мужем / Фото: Скриншот из видео

Анна Седокова уже давно переехала из Украины в Россию, где развивает карьеру и бизнес. Также артистка часто ездит в США, где у нее уже выпустилась из школы старшая дочь.

Вместо того, чтобы перестать замалчивать войну, которую развязала РФ против Родины, Седокова переживает за другие "важные проблемы".

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Так, артистка пожаловалась, что интим с мужем, баскетболистом Янисом Тиммом у нее длится по два часа, хотя ей бы самой хотелось, чтобы это длилось 15 минут. Наверное, Анна считает, что это очень важная информация, которую должны знать все.

Ты говоришь о сексе? Нет! Что ты! У нас не длится 15 минут. Иногда я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа. Ну, верно! Я иногда хочу меньше, – ответила певица на вопросы российской гимнастки и журналистки Ляйсан Утяшевой для YouTube-программы "Дерзкая готовка".

Анна Седокова пожаловалась на секс с мужем
Анна Седокова пожаловалась на секс с мужем / Фото: instagram.com/annasedokova

Также Седокова отметила, что и мужчинам и женщинам иногда приходится имитировать отношения и оргазм. Но, як уверяет артистка, в браке с Тиммой у нее таких проблем нет. Более того, она призналась, что больше никогда не хочет разводиться. Отметим, Анна до встречи с баскетболистом дважды была в браке.

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Седокова с Тиммом
Седокова с Тиммом / Фото: instagram.com/annasedokova

Напомним, в сентябре 2020 года Анна Седокова вышла замуж за латвийского баскетболистка Яниса Тимма, у которого есть сын от предыдущих отношений. Разница в возрасте между спортсменом и артисткой 10 лет.

У самой Седоковой есть трое детей от трех разных мужчин – дочери Алина и Моника и сын Гектор. В браке с Янисом у них детей пока нет.

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К слову, раньше "молчаливая" Анна Седокова намекала уже на развод с Янисом Тиммом.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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