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"Да ср*ть на них всех": Злата Огневич посоветовала, как относиться к Регине Тодоренко и другим звездам-рашистам

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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26 апреля, 11:46
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Певица не понимает, зачем вообще обращать внимание на инертных артистов из РФ
Злата Огневич не видит смысла критиковать Регину Тодоренко
Злата Огневич не видит смысла критиковать Регину Тодоренко / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/reginatodorenko

Коренная одесситка Регина Тодоренко игнорирует войну в Украине, как большинство ее российских коллег. И пока путинские солдаты цинично и зверски убивают, насилуют и мародерят на ее родине – она спокойно продолжает работать и жить в стране-агрессоре, будто ничего и не происходит.

За такую гражданскую позицию Тодоренко уже жестко раскритиковали многие украинские селебретис. Более того, Катя Осадчая предложила забрать у Регины украинский паспорт, потому что его нужно заслужить.

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В то же время Злата Огневич считает, что пытаться достучаться до Регины и других знаменитостей-"молчунов" или же осуждать их – это пустая трата времени. Такие люди не заслуживают внимания и того, чтобы о них говорили.

Для меня такой непонятный тренд сейчас – обращать внимание на то, кто там из актеров или артистов в России что-то о нас сказал, почему Регина Тодоренко молчит. Да ср*ть на них всех! Просто не обращайте на них внимания. Вам что, так интересно почему они молчат?!, – высказалась Огневич.

Кстати, Светлана Тарабарова также не комментирует позицию Регины Тородоренко . Певица признается, что хочет, но не может освободить свою злость.

Анастасия Рогожинская
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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