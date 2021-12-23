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Дана Борисова убрала лишний жир: хирург объяснил, какую операцию сделала ведущая

Эксклюзив
Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
23 декабря, 17:18
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Пластические операции все более популярны у звезд и сегодня они уже совсем не скрывают, что прибегали к услугам пластических хирургов и корректировали внешность
Пластический хирург Александр Бебих рассказал об операции Даны Борисовой.
Пластический хирург Александр Бебих рассказал об операции Даны Борисовой. / Фото: instagram.com/danaborisova_official, пресс-служба

На днях 45-летняя российская телеведущая Дана Борисова, которая рассказала о зависимости Марины Хлебниковой, призналась подписчикам в Instagram, что сделала липосакцию. Мы попросили украинского пластического хирурга Александра Бебиха подробнее рассказать об этой популярной процедуре.

Я два месяца копила деньги и собралась делать липосакцию живота, спины и ног. Сама не знаю, какой у меня будет размер после операции, поэтому покупать одежду не тороплюсь, – признавалась Дана Борисова.

Ранее телеведущая говорила о том, что чувствовать себя комфортно ей мешают девять килограммов лишнего веса, которые она набрала. Новыми формами она похвасталась через пару дней после липосакции:

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Не жалею ни капли, что решилась на это. Пятый день после операции, а я почти каждый день на съемках. Относительно боли… Мне выписали рецепт на хорошие обезболивающие. Чувствую себя вполне комфортно!.

Дана Борисова до и после липосакции.
Дана Борисова до и после липосакции. / Фото: instagram.com/danaborisova_official

Судя по фото Даны в соцсетях, доктор поработал над формой бедер и ягодиц, а также, возможно, откорректировал живот. Для коррекции ягодиц, вероятнее всего, использовали часть удаленного из живота жира. Операцию делал хороший специалист, – комментирует снимок красавицы Александр Бебих.

Пластический хирург Александр Бебих рассказал о липосакции звезд.
Пластический хирург Александр Бебих рассказал о липосакции звезд. / Фото: пресс-служба

Сегодня липосакция – одна из наиболее востребованных операций в пластической хирургии. Бебих утверждает, что количество украинцев, желающих приобрести хорошие формы, убрав лишний жир, ежегодно увеличивается на 10-20%.

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Основная задача процедуры: устранить жир в так называемых "ловушках" – местах, где жир остается даже после занятий спортом. У мужчин это живот, подбородок, бока. У женщин, как и в случае Даны, нижняя часть живота, бедра и ягодицы, – делится с нами эксперт.

Процедура липосакции продолжается от сорока минут до двух часов, а выполняют его под общим наркозом или местной анестезией.

По словам Александра, при вакуумном удалении жира хирург делает небольшие проколы в зоне, где собрался жир, а затем вводит через отверстия канюли (специальная трубка, присоединенная к вакуумному аппарату – Ред.).

Они разжижают жир и под действием вакуума выводят его из тела. За одну процедуру нельзя удалять более 3-4 литров жира, так как это делает операцию травматической, – говорит Бебих.

Певицы Анна Седокова, Рита Дакота и Ирина Дубцова не скрывают, что делали липосакцию. Звезды очень довольны результатом. Впрочем, как и любая хирургическая операция, липосакция имеет противопоказание. Ее не рекомендуется делать тем, у кого есть онкологические или хронические заболевания, которые находятся в стадии обострения.

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Анна Седокова, Рита Дакота и Ирина Дубцова
Анна Седокова, Рита Дакота и Ирина Дубцова / Фото: Instagram

Нельзя делать липосакцию и пациентам с ожирением, которое связано с нарушением работы эндокринной системы. А также пациентам с вялой и неэластичной кожей (например, после родов). В общем, прежде чем назначить операцию, хирург должен узнать о здоровье пациента, – говорит Александр.

Первый результат липосакции можно увидеть примерно через 2-3 недели, когда исчезнут кровоподтеки и отеки. Окончательный – через шесть месяцев, при условии, что пациент соблюдал все рекомендации хирурга и несколько недель после операции носил компрессионное белье. Как правило, пациенты не имеют особого дискомфорта.

Более чем возможный дискомфорт – людей пугают неровности, вмятины или ямки, которые могут появиться на теле после операции. Однако эти "дефекты" исчезнут через пару месяцев, когда кожа сократится, – объясняет Бебих.

Перед липосакцией хирург всегда оценивает упругость кожи пациента, однако после процедуры она может потерять упругость. Это потому, что количество жира под кожей уменьшается, а объем самой кожи остается прежним. Для этого необходимо использовать компрессионное белье.

Телеведущая сделала липосакцию.
Телеведущая сделала липосакцию. / Фото: instagram.com/danaborisova_official

Эксперт отмечает, что эффективно убрать провисающую кожу помогает технология J-Plasma, которая недавно появилась в Украине.

Эту процедуру рекомендуется проводить после липосакции. Например, чтобы убрать кожу, провисающую на животе, хирург делает в зоне коррекции микропрокол шириной 5 миллиметров, через который вводит одноразовый наконечник соединенный с устройством J-Plasma. Через наконечник под кожу попадает газообразный гелий, нужный для сотворения потока плазмы. Плазма генерирует достаточное количество тепла (37°C), чтобы быстро сокращать кожу. В это время гелий мгновенно охлаждает зону коррекции.

По словам пластического хирурга, это позволяет сокращать кожу буквально через пару секунд, и результат виден сразу после операции. Как отмечает Бебих, эта процедура сейчас особенно популярна у голливудских звезд.

Кстати, недавно стало известно, что украинская звезда Анна Тринчер готовится к операции по увеличению груди.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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