Дантес об отношениях с Надей Дорофеевой после развода: Мы очень близкие друзья

Пару недель назад Владимир Дантес и Надя Дорофеева шокировали своих поклонников новостью о разводе. Пара была вместе 10 лет

Дантес впервые рассказал об отношениях с Дорофеевой после развода / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Владимир Дантес расстались еще до войны, но рассказали о расставании уже после вторжения России на территорию Украины.

Супруги долгое время не решались рассказать о разрыве, ведь сейчас многи людм совсем не до этого. Надя и Вова заявили, что остаются друзьями и тебе "каждый из них совободен по-своему".

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В эфире "Львы на Джипе" Дантес впервые после объявления о разводе рассказал, какие у них отношения с Надей и почему они решили рассказать о разводе именно сейчас.

Я нормально...Слушайте, мы же написали пост, который выставили в Instagram, и в этом посте вся правда, которую мы хотели сказать. Все нормально. Мы дружим и это решение не было принято, когда мы выставили пост, это было раньше. Просто, когда ты планировал себе одно, а потом начинается война, то людям не до этого. Но потом, когда проходит время, и ты думаешь: "Ну, блин, это как-то странно и, наверное, надо об этом сказать и как-то скрывать это невозможно". Но мы нормально общаемся, мы очень близки друзья, все хорошо. Я думаю, что так должно быть, когда ты хочешь не запятнать прошлое, надо вовремя сепарироваться", – сказал Дантес.

Дантес рассказал о решении развестись с Надей Дорофеевой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сразу после новости о разводе поклонники начали размышлять о том, кто же стал новым избранником Нади, ведь многие уверены – инициатором расставания стала именно Дорофеева.

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В соцсетях некоторые предположили, что Надя может повторить "сценарий" Потапа и Насти Каменских – узнайте, почему фаны так думают.

Ранее мы рассказывалти историю любви Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса.