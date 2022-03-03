До слез: Даниэль Салем из дежурства в теробороне трогательно обратился к дочери

Ведущий программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Даниэль Салем поделился трогательным видео с дочерью

Даниэль Салем с дочкой / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущий канала "Украина" Даниэль Салем вступил в территориальную оборону. На своей странице в социальной сети ведущий выложил видео, на котором общается со своей дочкой по видео связи.

Нет прощения тому, кто хочет отнять у тебя твоё. Нет прощения тому, кто убивает невинных. Нет прощения тому, кто разделяет близких на неопределенное время!

Но ничего…Легко добытое счастье не может длиться долго. Поэтому мы сейчас пройдём все эти муки и насладимся нашей победой. На века! Насладимся всей Нашей страной с каждым Украинцем! А ты будешь мучиться вечность в этой жизни и в другой, в загробной, и это будет бесконечно,

- поделился Салем.

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Это видео просто невозможно смотреть без слез.

Ранее ведущий программы "Зірковий шлях" призвал людей помогать друг другу, уже идет восьмой день войны.

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Здравствуй моя Украина, мало слов у меня, только одно могу сказать, помогайте друг другу чем можете, нашим солдатам сейчас нелегко по всей стране,

- говорит ведущий канала "Украина".

Сейчас канал "Украина" работает в формате "Єдині новини" и помогает держать информационный фронт. Актуальные новости здесь: https://t.me/ukraina24tv.

Также напомним, на днях в тероборону вступил Никита Добрынин.