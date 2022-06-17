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Даниэль Салем получил контузию на передовой

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 июня, 12:54
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Телеведущий Даниэль Салем пострадал в результате вражеской атаки российской армии, теперь у него могут быть серьезные проблемы со слухом
Даниэля Салема контузило в бою
Даниэля Салема контузило в бою / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Ведущий канала "Украина" Данил Салем готов рисковать своей жизни ради того, чтобы защитить украинцев. На передовой телеведущий едва не погиб от пули российских оккупантов, которая прошла сквозь автомобиль, а недавно и вовсе получил контузию.

На своей странице в Instgaram Салем опубликовал видео, в котором показал, как сегодня приходится жить и сражаться украинским военнослужащим. Так телеведущий решил показать своим поклонникам, что значит быть солдатом и какой ценой они отстаивают нашу независимость.

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Также Салем рассказал в своей публикации, что и сам получил ранение в бою – ведущего контузило и теперь у него могут начаться серьезные проблемы со слухом.

Люблю тебя, моя Украина! Не устану тебе это говорить! Воины! Казаки! Братья! Левое ухо вряд ли будет слышать ,
легкая контузия, а так в строю, – сообщил Салем.

В комментариях Даниэл поддержали его коллеги по шоу-бизнесу и пожелали беречь себя.

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  • "Даня! спасибо вам! Береги вас Бог!"
  • "Береги себя!"
  • "И смех, и грех...когда уже этих тварей пере***шат"
Скриншот

Ранее Даниэль Салем заявил о том, что после войны хочет удочерить девочку, которая осталась сиротой в результате боевых действий в Украине.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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