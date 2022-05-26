Даниэль Салем после войны удочерит девочку: Считаю своей миссией дать жизнь ребенку

Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем намерен удочерить девочку, которая потеряла родителей во время войны в Украине

Даниэль Салем хочет удочерить сироту / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салаем сейчас, рискуя своей жизнью под обстрелами оккупантов, защищает Украину на передовой. Там телеведущий увидел все ужасы войны и десятки разрушенных человеческих жизней.

История одной девочки тронула Салема до глубины души и он задумался об усыновлении. Об этом телеведущий рассказа в интервью "Вечір з Україною".

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Как рассказал Салем, это решение пришло к нему во время эвакуации детей из горячих точек, а также после того, как он пообщался с детьми, ставшими сиротами, в одной из областных больниц.

Это точно также принятое решение, как 24, когда я четко знал, где я окажусь и куда попаду. Мы украинцы очень великая нация и на нас возложили огромную ответственность: не подставить нашу страну, наших родителей, наши города, продолжать учиться, возвыситься, чтобы нами гордились. Чтобы те, кто уехали – наши жены, сестры, бабушки – могли сказать, какие мы молодцы. И одно из таких решений, которое возвысит меня и даст мне мотивацию двигаться дальше. Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей, – рассказал Даниэль.

Пока, во время войны, сделать это невозможно. Однако телеведущий может стать опекуном для малышки.

Супруга Даниэля была шокирована решением Салема, так как узнала о нем в прямом эфире шоу. Но, по словам телеведущего, она поддержит такой смелый шаг. Напомним, что телеведущий и его жена воспитывают дочь Машу.

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Это не объяснить. Это нужно видеть и понимать, что есть человеческие жизни, которые останутся одни. Государство будет за ними смотреть. Но нужно помогать. Я считаю своей миссией дать жизнь ребенку, который потерял родителей, – добавил Салем.

Ранее MamaRika рассказала, что они с мужем мечтают усыновить ребенка после войны.