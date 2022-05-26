Звезды
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис

Eurovision 2022

Рианна родила

Реалити Сассекских

Stefania по-литовски

Степан в Каннах

Брежнева и фуры
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Даниэль Салем после войны удочерит девочку: Считаю своей миссией дать жизнь ребенку

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 мая, 15:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем намерен удочерить девочку, которая потеряла родителей во время войны в Украине
Даниэль Салем хочет удочерить сироту
Даниэль Салем хочет удочерить сироту / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Даниэль Салаем сейчас, рискуя своей жизнью под обстрелами оккупантов, защищает Украину на передовой. Там телеведущий увидел все ужасы войны и десятки разрушенных человеческих жизней.

История одной девочки тронула Салема до глубины души и он задумался об усыновлении. Об этом телеведущий рассказа в интервью "Вечір з Україною".

Реклама

Как рассказал Салем, это решение пришло к нему во время эвакуации детей из горячих точек, а также после того, как он пообщался с детьми, ставшими сиротами, в одной из областных больниц.

Это точно также принятое решение, как 24, когда я четко знал, где я окажусь и куда попаду. Мы украинцы очень великая нация и на нас возложили огромную ответственность: не подставить нашу страну, наших родителей, наши города, продолжать учиться, возвыситься, чтобы нами гордились. Чтобы те, кто уехали – наши жены, сестры, бабушки – могли сказать, какие мы молодцы. И одно из таких решений, которое возвысит меня и даст мне мотивацию двигаться дальше. Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей, – рассказал Даниэль.

Пока, во время войны, сделать это невозможно. Однако телеведущий может стать опекуном для малышки.

Супруга Даниэля была шокирована решением Салема, так как узнала о нем в прямом эфире шоу. Но, по словам телеведущего, она поддержит такой смелый шаг. Напомним, что телеведущий и его жена воспитывают дочь Машу.

Реклама

Это не объяснить. Это нужно видеть и понимать, что есть человеческие жизни, которые останутся одни. Государство будет за ними смотреть. Но нужно помогать. Я считаю своей миссией дать жизнь ребенку, который потерял родителей, – добавил Салем.

Ранее MamaRika рассказала, что они с мужем мечтают усыновить ребенка после войны.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
HOT News
Pink Floyd с Украиной!
Cоздали одежду с украинской символикой

Деньги от продаж пойдут на помощь для украинцев

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять