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Даниэль Салем сделал предложение Даше Астафьевой. Артистка заплакала от счастья

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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27 апреля, 13:17
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Астафьева не смогла устоять перед харизмой своего друга и согласилась стать его... коллегой!
Даниэль Салем вместе с Дашей Астафьевой будут вести "Зірковий шлях"
Даниэль Салем вместе с Дашей Астафьевой будут вести "Зірковий шлях" / Фото: instagram.com/da_astafieva, instagram.com/daniel_jihad_salem

Война кардинально изменила жизнь ведущего телеканала "Украина" и певицы. Теперь Даниэл стал разведчиком и защитником Одессы, а его подруга Даша – волонтером, которая помогает чистить мешки картофеля на "солдатской кухне".

Во время онлайн-разговора в программе "Зірковий шлях" Салем сделал предложение Астафьевой, сказав что кроме кухни, она еще нужна в одном месте.

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Все имеет свое начало и конец. Ты знаешь мою замечательную соведущую (Алена Винницкая, – Ред), с которой я провел удивительный год в студии "Зіркового шляху" , но ее сотрудничество с нашим каналом подошло к концу. Я предлагаю тебе занять место рядом со мной в кресле ведущей, – обратился Даниэль к Даше.

Певица сразу согласилась стать новой соведущей своего друга. Более того, звезда заплакала от счастья!

С большим удовольствием буду твоей партнершей. Сколько проектов мы были вместе бок о бок, и в такое тяжелое время для меня большая честь быть для тебя партнершей в хороших делах. Это важная новость для моей семьи. Они будут мною гордиться, – призналась Астафьева.

Певица в шутку добавила, что она будет приходить в студию с мешком картофеля и во время съемок будет чистить его.

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К слову, Даша и Даниэль с нетерпением ждут победы Украины в войне с Россией и возможности начать совместную работу над звездным проектом. Также ведущие пообещали, что будут делиться со зрителями только самыми горячими новостями.

Ранее мы сообщали, что Даша Астафьева жалеет, что не научилась стрелять и собирается это исправить.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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