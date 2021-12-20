Данилко купил Rolls-Royce Фредди Меркьюри, но не может привезти его в Украину: что будет с авто

В 2013 году Андрей Данилко приобрел легендарную машину Rolls-Royce лидера группы Queen, но так и ни разу не смог проехаться на ней. В чем же дело?

Андрей Данилко признался, что планирует делать с приобретенным Rolls-Roycе Фредди Меркьюри. / Фото: пресс-служба телеканала "Украина", motorauthority

В полуфинале любимого шоу миллионов "Маска" на канале "Украина" ведущий проекта Владимир Остапчук превратился в легендарного солиста группы Queen и решил спросить у Андрея Данилко, который умили фанатов архивным фото, о судьбе машины, когда-то принадлежавшей Меркьюри.

Кстати, в эту субботу в шоу "Маска" разоблачили еще одного персонажа – Котика. Кто скрывался под этой маской – читайте здесь.

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Андрей Данилко – самая скромная звезда современности. Он может позволить себе приобрести легендарный Rolls-Royce Фредди Меркьюри, а вот в обычной жизни ходит в простом свитере и джинсах. Но что же мешает артисту наконец-то сесть за руль этого авто?

Он стоит на парковке в Лондоне, уже 10-й год пошел. И меня каждый год зло берет, потому что я плачу за стоянку. Там какая-то проблема с тем, чтобы привезти его сюда. Но есть надежда, что мы все-таки это сделаем, – объяснил Данилко.

Андрей Данилко рассказал о легендарной машине. / Фото: пресс-служба

Также звездный детектив гипершоу "Маска" признался, что планирует показать автомобиль известного музыканта всем украинцам.

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Мы хотим выставить Rolls-Royce Фредди Меркьюри как первый экспонат в зале "Украина", с которого начнется большая звездная экспозиция украинской эстрады. Я все-таки надеюсь, что нам это удастся и все на него посмотрят. Там в бардачке лежат его салфетки и духи, которые я заберу себе, – добавил артист.

Смотрите финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 25 декабря, в 21:00 на канале "Украина"!

Напомним, что раньше Андрей Данилко попробовал коньяк в гипершоу "Маска" и все из-за эпатажной героини – Скандала.