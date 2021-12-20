Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 🚀 Ультиматум России НАТО 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны

Трейлер Мавки

Лепс развелся

Что с Винником?

Каменских и Ревва

Шоу "Маска". Сезон 2

Турецкие сериалы
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Данилко купил Rolls-Royce Фредди Меркьюри, но не может привезти его в Украину: что будет с авто

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
20 декабря, 16:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В 2013 году Андрей Данилко приобрел легендарную машину Rolls-Royce лидера группы Queen, но так и ни разу не смог проехаться на ней. В чем же дело?
Андрей Данилко признался, что планирует делать с приобретенным Rolls-Roycе Фредди Меркьюри.
Андрей Данилко признался, что планирует делать с приобретенным Rolls-Roycе Фредди Меркьюри. / Фото: пресс-служба телеканала "Украина", motorauthority

В полуфинале любимого шоу миллионов "Маска" на канале "Украина" ведущий проекта Владимир Остапчук превратился в легендарного солиста группы Queen и решил спросить у Андрея Данилко, который умили фанатов архивным фото, о судьбе машины, когда-то принадлежавшей Меркьюри.

Кстати, в эту субботу в шоу "Маска" разоблачили еще одного персонажа – Котика. Кто скрывался под этой маской – читайте здесь.

Реклама

Андрей Данилко – самая скромная звезда современности. Он может позволить себе приобрести легендарный Rolls-Royce Фредди Меркьюри, а вот в обычной жизни ходит в простом свитере и джинсах. Но что же мешает артисту наконец-то сесть за руль этого авто?

Он стоит на парковке в Лондоне, уже 10-й год пошел. И меня каждый год зло берет, потому что я плачу за стоянку. Там какая-то проблема с тем, чтобы привезти его сюда. Но есть надежда, что мы все-таки это сделаем, – объяснил Данилко.

Андрей Данилко рассказал о легендарной машине.
Андрей Данилко рассказал о легендарной машине. / Фото: пресс-служба

Также звездный детектив гипершоу "Маска" признался, что планирует показать автомобиль известного музыканта всем украинцам.

Реклама

Мы хотим выставить Rolls-Royce Фредди Меркьюри как первый экспонат в зале "Украина", с которого начнется большая звездная экспозиция украинской эстрады. Я все-таки надеюсь, что нам это удастся и все на него посмотрят. Там в бардачке лежат его салфетки и духи, которые я заберу себе, – добавил артист.

Смотрите финал самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" в эту субботу, 25 декабря, в 21:00 на канале "Украина"!

Напомним, что раньше Андрей Данилко попробовал коньяк в гипершоу "Маска" и все из-за эпатажной героини – Скандала.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Мне очень дивно за этим наблюдать и тут вопрос – кто же главный коррупционер?

Юрий Никитин украинский музыкальный продюсер
Скандал набирает обороты
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять