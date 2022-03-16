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Данилко рассказал, с каким проблемами столкнулся Галкин из-за поддержки Украины

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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16 марта, 08:58
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Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине
Андрей Данилко рассказал, что с Максимом Галкиным стали разрывать рекламные контракты из-за поддержки Украины
Андрей Данилко рассказал, что с Максимом Галкиным стали разрывать рекламные контракты из-за поддержки Украины / Фото: Скриншот из YouTube

Максим Галкин из тех российских звезд, кто не боится озвучивать свою позицию. Из-за поддержки Украины юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.

Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты. Об этом рассказал Андрей Данилко в интервью одному из росСМИ, отвечая на вопрос, почему российские звезды начали массово уезжать из россии.

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Потому что они боятся. Они боятся, кто-то планировал отпуск. Я разговаривал с Максимом Галкиным – они планировали, тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьей уехал в Израиль, и пока особой работы нету.

Максим Галкин остался без работы
Максим Галкин остался без работы / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству. Также Максим Галкин затроллил мужа пропагандистки Маргариты Симоньян.

Ранее RU.TV прекратил сотрудничество с Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным, Настей Каменских, Валерием Меладзе, Светланой Лободой из-за поддержки Украины.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Сержант Ханин Андрей Павлович. Защищая Волноваху Донецкой области, украинский воин уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым побратимам и до последнего выполнял свой долг. Герой Украины. Посмертно.

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Несмотря на войну, добро всегда с нами. Потому что украинцы - люди, которые борются за свою землю и за тех, кого любят. На фото – 80-летняя бабушка из Ирпеня, спасшая своего любимца. После попадания в дом вражеского снаряда, она не стала бежать из квартиры, а первым делом схватила котенка, прикрыла собой и держала, пока наши военные не достали их из-под завалов. Герои рядом!
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Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
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Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
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