Данилко рассказал, с каким проблемами столкнулся Галкин из-за поддержки Украины

Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине

Андрей Данилко рассказал, что с Максимом Галкиным стали разрывать рекламные контракты из-за поддержки Украины / Фото: Скриншот из YouTube

Максим Галкин из тех российских звезд, кто не боится озвучивать свою позицию. Из-за поддержки Украины юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.

Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты. Об этом рассказал Андрей Данилко в интервью одному из росСМИ, отвечая на вопрос, почему российские звезды начали массово уезжать из россии.

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Потому что они боятся. Они боятся, кто-то планировал отпуск. Я разговаривал с Максимом Галкиным – они планировали, тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьей уехал в Израиль, и пока особой работы нету.

Максим Галкин остался без работы / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству. Также Максим Галкин затроллил мужа пропагандистки Маргариты Симоньян.

Ранее RU.TV прекратил сотрудничество с Аллой Пугачевой, Максимом Галкиным, Настей Каменских, Валерием Меладзе, Светланой Лободой из-за поддержки Украины.

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