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Данилко в прямом эфире назвал пропагандиста Соловьева "кастрюлей" и "карлицей" (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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3 марта, 05:59
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Артист счастлив, что российского пропагандиста заблокировали в YouTube
Данилко обозвал пропагандиста Соловьева/Фото: коллаж: "Сегодня"
Данилко обозвал пропагандиста Соловьева/Фото: коллаж: "Сегодня"

Известный украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, из бомбоубежища дал комментарий журналистам, а также назвал российского пропагандистаВладимира Соловьева "кастрюлей".

Это он сказал в эфире телеканала "ICTV".

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Данилко обозвал пропагандиста

"У меня сегодня радостное событие! Как хорошо, что YouTube забанил эту кастрюлю, я его называю кастрюлей, Владимира Соловьева (российский пропагандист, — Ред.). О Боги, какое счастье! Эта карлица, виляющая ж*пой, столько нанесла вреда людям! Наконец его забанили", — сказал Данилко.

Он отметил, что уверен в победе Украины.

Как началась война?

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже были уничтожены. Вооруженные силы Украины держат все под контролем. Народ Украины не отдаст ни миллиметра нашей земли оккупантам. Враг понесет наказание за свои действия.

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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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