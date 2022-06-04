Дантес и Кацурина проводят время вместе – пекут печенье и садят цветы (фото)

Владимир Дантес и Даша Кацурина все больше подогревают интерес своих поклонников в социальных сетях совместным времяпрепровождением

Владимира Дантеса снова застали с Дашей Кацуриной / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Слухи о романе Владимира Дантеса с экс-супругой нового парня Нади Дорофеевой появились в Сети сразу же после того, как певец неоднозначно поздравил Дашу Кацурину с днем рождения.

В социальных сетях фанаты стали пристальнее следить за девушкой и музыкантом, чтобы найти доказательства их отношений. Только вот Даша и Вова, похоже, ничего особо скрывать и не собираются.

Реклама

В последнее время пара стала часто появляться в Instastories друг у друга. Хоть и не в открытую, но Дантес и Кацурина демонстрируют публике, что проводят досуг вместе.

Так, например, сегодня Даша запостила у себя в аккаунте историю, где она и таинственный парень вместе готовят печенье. В незнакомце все сразу же узнали Дантеса по татуировке на руке.

Скриншот – instagram.com/dasha_katsurina

В следующих история Даша и Вова вместе отправились садить растения. На фото с цветком Кацурина снова показала лишь руку Дантеса.

Реклама

Скриншот – instagram.com/dasha_katsurina

Не исключено, что певец и экс-супруга ресторатора дразнят публику своими намеками на отношения. Но фанаты не теряют надежду на новую пару.

Как писал ранее сайт "Сегодня", поклонники провели небольшое расследование и узнали, что Даша и Надя отписались друг от друга в соцсетях после фото Дантеса на прогулке с Кацуриной.

Пока никто из участников любовного четырехугольника не раскрывает всех подробностей отношений. Но недавно Дантес прокомментировал новый роман Дорофеевой с Кацуриным.