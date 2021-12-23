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Дантес отомстил Вике за Славу (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
23 декабря, 10:18
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Конфликт бывших солисток группы "НЕАНГЕЛЫ" задел весь шоу-бизнес. Коллеги по сцене не могут остаться в стороне и высказывают свое мнение насчет ссоры Вики и Славы
Владимир Дантес разрезал торт со Смеюхой
Владимир Дантес разрезал торт со Смеюхой / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/vikanablack

Певец Владимир Дантес решил поиронизировать насчет скандального инцидента, когда Вика Смеяюха разрезала торт с фотографией Славы Каминской.

На своей странице в Instagram исполнитель поделился видео, на котором он тоже разрезал торт, но на этот раз с фото ругой солистки "НЕАНГЕЛОВ" – Виктории.

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Я очень люблю юмор и кон – совершенно разный, но это, как минимум, не смешно. Это пошло. Ножом Вика разрезала не меня, она разрезает любовь и уважение всех своих и моих поклонников, – написал под видео Дантес.

Певец отметил, что для него, как и для многих поклонников дуэта, "НЕАНГЕЛЫ" были музыкальной эпохой и от девушек ожидали красивого завершения этой истории.

По мнению артиста, Вика своим поступком показала уровень уважения и благодарности всей команде, которая работала над созданием музыкального проекта.

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Именно так Вика решила в очередной раз, но уже символично выразить свою благодарность группе, с которой она проработала так много лет и это её "спасибо" команде, которая так много для неё сделала, – резюмировал Дантес.

На такой стеб от артиста ответили его коллеги, среди которых оказалась и сама Слава Каминская.

Скришнот – instagram.com/vladimirdantes

Вова! Ты играешь лучше! Станиславскому стало чуточку легче, – написала Каминская.

А вот Смеюха на колкое видео пока никак не отреагировала.

Как мы уже писали ранее, конфликт между экс-солистками "НЕАНГЕЛОВ" перерос в настоящий скандал - Каминская даже отказалась от корпоративов дуэта.

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Мария Коробова
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