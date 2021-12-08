Дантес получил сотрясение мозга после "сатанинского" дня рождения Муиньо

Вова и его жена вчера были на дне рождения режиссера Таню Муиньо в Одессе. Однако тусовка прошла не без последствий

Владимир Дантес получил сотрясение мозга после дня рождения Таню Муиньо. / Фото: instagram.com/vladimirdantes, Скриншот из YouTube

7 декабря Таню Муиньо, клип которой номинирован на "Грэмми-2022", отмечала 32-летие в кругу звездных друзей. Среди гостей были Надя Дорофеева и Владимир Дантес, для которого на следующее утро после гуляния оказался по-настоящему тяжелым.

Еще вчера Дантес облил фанатов шампанским на первом сольном концерте, а сегодня у него сотрясение мозга. Вот так "вечеринка удалась".

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В Instagram супруги подробно рассказали о пути от тематической вечеринки к сотрясению мозга Вовы. Кстати, режиссер сделала для праздника "сатанинскую" тематику с экстравагантным дресс-кодом.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева на дне рождения Муиньо. / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Так что утром после громкой тусовки артист, шедший в туалет, просто таки поскользнулся в ванной и сильно ударился головой.

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В 8:30 меня будит сильный грохот, я вскакиваю – Вовы рядом нет. Забегаю в туалет и вижу его, он лежит без сознания на кафеле. Я бросилась его приводить в чувство, но он лишь тихонько стонал, – поделилась Надя.

Певица рассказала, что поливала мужа водой, била по щекам, пыталась поднять и вдруг "он просто замер и перестал издавать звуки".

Надо было срочно вызвать скорую, а я упала в ступор. В голове было 911 и 937 99 92 — в общем, все, что угодно, кроме 103. И как только я вспомнила, и начала звонить — Вова встал и просто прошел мимо меня и лег в постель, — добавила артистка.

Сам же потерпевший говорит, что, открыв глаза, увидел, как Надя плачет, он весь мокрый, и у него какая-то огромная шишка на затылке.

Впоследствии в больнице супругам сказали, что у Вовы сотрясение мозга средней тяжести.

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Фолловеры оценили приключенческую историю парочки и отметили, что этот день они запомнят на всю жизнь:

Ох и дела. Держитесь, лечитесь и, главное, не смывайте глаза.

Звучит как фанфик.

Вот как надо жить и отмечать день рождения. Похоже у меня жизнь скучная.

Главное, что этот день останется у вас в памяти.

Одновременно радостно и почему грустно.

Фото: Instagram/nadyadorofeeva

Отметим, что именинница и все гости подготовили тематические образы для праздника. Все было в красном цвете, с ярким мейком и удивительным стилем.

У Дантеса были кожаные брюки, жилет с разрезом в форме сердца и яркий розовый мейк глаз. А его жена похвасталась необычным головным убором – рогами Малефисенты и сексуальным платьем.

Вечеринка прошла в "адской" тематике. / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кстати, Дорофеева также рассказала, что у Вовы от танцев лопнули штаны, причем так, что "правая штанина от ширинки решила отделиться". Похоже, что день рождения Муиньо отметили на славу.

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