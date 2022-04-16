Дантес попал в список врагов России и очень этому рад (фото)

Артист пошутил, что подавался в этот черный список еще в феврале

Владимир Дантес попал в список врагов рф / Фото: instagram.com/vladimirdantes

На российском сайте "Комитета защиты национальных интересов" есть список неугодных – там можно найти имена известных артистов, блогеров, журналистов, активистов, политиков, правозащитников и прочих.

Среди них в "бане" оказался Владимир Дантес. Как пошутил в сторис сам Вова, его кандидатуру рассматривали как-то уж слишком долго, ведь он "подался еще в феврале".

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Владимир Дантес стал врагом России / Фото: instagram.com/stories/vladimirdantes

На сайте Дантеса обвиняют в том, что он "призывает россиян участвовать в незаконных уличных акциях против специальной военной операции".

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Скриншот inagenty.ru

Кроме Дантеса, врагами рф назвали и других украинцев. Например, Машу Ефросинину, Дмитрия Комарова, Юрия Гудименко, Владимира Кличко.

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Ранее сообщалось, что путинистам Боярскому, Безрукову и Чичериной запретили въезд в Латвию из-за того, что они поддерживают российскую агрессию в Украине.

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