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DANTES впервые спел на украинском: его трек для всех, кто меняет языковые привычки

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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29 апреля, 11:01
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Владимир Дантес, как и многие украинцы, сейчас переходит на украинский язык. Новая песня "ОБІЙМИ" посвящена украинскому народу и языковым стереотипам. Артист, который сейчас меняет свои привычки в общении, призывает других делать то же самое
Артист хочет приободрить всех, кто переходит на украинский язык
Артист хочет приободрить всех, кто переходит на украинский язык / Фото: instagram.com/vladimirdantes, скриншот

Пятница – традиционно день премьер. После взрывного хита Макса Барских делимся также новинкой от Владимира Дантеса.

Премьера DANTES "ОБІЙМИ" примечательна тем, что это первая написанная артистом песня на украинском языке.

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Привет. Я Вова, я из Харькова, мне 33 года и все эти 33 года я говорил по-русски. Это плохо или хорошо? У меня нет ответа, но точно есть понимание, что делать дальше. Я никогда не писал по-украински, потому что у меня просто не получалось. Теперь я думаю, что просто не прилагал достаточно усилий.

Теперь артист, который, как и многие другие украинцы, активно переходит на украинский язык, хочет помочь другим преодолеть страх.

Сегодня я, как и многие мои русскоязычные знакомые, переходим на украинский язык. И я точно знаю, что среди них существует проблема – это страх перед неудачей и ошибками, страх сказать что-то не то и не так. Поэтому я написал эту песню, сидя дома и изучая аккаунты своих друзей и других артистов, которые раньше общались на русском.

Владимир Дантес
Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

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Также Дантес борется с языковыми стереотипами и приободряет украинцев в новой песне:

Этим треком я хочу взбодрить всех, кто пытается, прилагает усилия и идет по этому пути. А тем, кто до сих пор боится перейти на украинский, я хочу сказать: друзья, ничего страшного в этом нет. С меня ни разу не посмеялись, а даже наоборот – столько поддержки я еще не получал.

Напомним, Дантес поздравил с днем рождения бывшую жену нового парня Дорофеевой.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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