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Даша Астафьева получила неожиданный сюрприз от защитников с передовой: фото

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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12 мая, 21:24
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С первых дней войны артистка помогает бойцам ВСУ в тылу. В ответ военные решили порадовать звезду
Даша Астафьева показала подарок от наших воинов
Даша Астафьева показала подарок от наших воинов / Фото: Pinterest, instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева ежедневно готовит еду для наших защитников и чистит мешки картофеля в Киеве. В соцсетях звезда делится фотографиями о том, как она помогает бойцам и записывает мотивирующие видеообращение в поддержку украинцев.

В ответ Даша получила от военных подарок, которым она уже похвасталась в Instagram. Это автограф на снаряде!

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Вероятно, снаряд предназначен для рашистских оккупантов. На нем бойцы написали: "от Даши Астафьевой". Артистка отметила, что подобный автограф получает впервые.

Даши Астафьева получила автограф на снаряде
Даши Астафьева получила автограф на снаряде / Фото: instagram.com/da_astafieva

Постоянно думаю о мужчинах, которые нас защищают. Что многие из них – это обычные ребята, которые вынуждены были взять оружие в руки и защищать свои семьи, страну. Творить новую историю, МИР. Мир, который защищается от "русского мира", навсегда будет перед глазами. С этими ужасами и незабываемыми кадрами горя, которое оставили после себя орксеяне. И каждый день этот мир удивляет тем, какая у нас воля и жажда победы. Какие у нас замечательные люди, – подписала кадр Астафьева.

Звезда отметила, что лично для нее каждый, кто остался и делает свое дело в Украине – навсегда герой.

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Даша не замедлила ответить и также сделала фото военным. Она опубликовала снимок, где держит в руке картофелину.

Моя ответка, – написала артистка.

Артистка записала ответ
Артистка записала ответ / Фото: instagram.com/da_astafieva

Фолловеры оценили такой сюрприз от воинов ВСУ:

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  • Самый красивый и опасный снаряд.
  • Вот это действительно круто! Фото в рамку на память.
  • Будут говорить орки, что их Даша Астафьева убила.
  • Класс! ВСУ действительно самые крутые в мире.
Скриншот Instagram

Напомним, недавно Даниэль Салем сделал предложение Даше Астафьевой, от которого она не смогла отказаться.

Раньше артистка пристыдила российский шоу-бизнес , который поддерживает безумие путина.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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