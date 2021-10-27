Даша Астафьева рассталась с женихом, которого подозревали в хищении государственных средств

Даша Астафьева не из тех артистов, кто много говорит о своей личной жизни. Певица не вдавалась в подробности разрыва, лишь сообщила, что они с бизнесменом остались друзьями.
Я могу рассказать, что теперь красивая одинокая женщина. Мы с парнем остались друзьями, как и все нормальные люди, – призналась певица в программе Дурнева "Тик-ток минутка".
Что известно об отношениях Даши Астафьевой с Артемом Кимом
Пара начала встречаться в 2016 году. Через год Артем Ким сделал предложение певицы. Вскоре певица и бизнесмен планировали сыграть свадьбу, но торжество пришлось отменить.
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Артема Кима подозревали в хищении государственных средств на сумму почти 27 миллионов гривен при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией, директором которой был его отец Виссарион Ким.
Некоторое время жених Астафьевой был под домашним арестом, а также у него был запрет на выезд из страны.
Как признавалась Даша в своих интервью, она мечтает о свадьбе со своим возлюбленным и о детях.
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