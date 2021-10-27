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Даша Астафьева рассталась с женихом, которого подозревали в хищении государственных средств

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
27 октября, 09:58
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Украинская певица впервые рассказала о расставании с бизнесменом Артемом Кимом. Пара была вместе пять лет
Даша Астафьева и Артем Ким расстались
Даша Астафьева и Артем Ким расстались / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева не из тех артистов, кто много говорит о своей личной жизни. Певица не вдавалась в подробности разрыва, лишь сообщила, что они с бизнесменом остались друзьями.

Я могу рассказать, что теперь красивая одинокая женщина. Мы с парнем остались друзьями, как и все нормальные люди, – призналась певица в программе Дурнева "Тик-ток минутка".

Даша Астафьева и Артем Ким
Даша Астафьева и Артем Ким / Фото: instagram.com/da_astafieva

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Что известно об отношениях Даши Астафьевой с Артемом Кимом

Пара начала встречаться в 2016 году. Через год Артем Ким сделал предложение певицы. Вскоре певица и бизнесмен планировали сыграть свадьбу, но торжество пришлось отменить.

Артема Кима подозревали в хищении государственных средств на сумму почти 27 миллионов гривен при тендере на закупку техники Южноукраинской атомной электростанцией, директором которой был его отец Виссарион Ким.

Даша Астафьева и Артем Ким
Даша Астафьева и Артем Ким / Фото: instagram.com/da_astafieva

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Некоторое время жених Астафьевой был под домашним арестом, а также у него был запрет на выезд из страны.

Как признавалась Даша в своих интервью, она мечтает о свадьбе со своим возлюбленным и о детях.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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