Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Егоровой

Что с королевой?

План Бобула

Близнецы Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Даша Астафьева, Саша Бо, Алена Венум и другие украинские женщины обратились к ВСУ: "Возвращайтесь живыми!"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 марта, 10:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Самые известные украинские блогеры поддержали защитников нашей страны, которые обороняют государство от российских оккупантов
Украинские блогеры записали видеообращение в ВСУ.
Украинские блогеры записали видеообращение в ВСУ. / Фото: скриншот

Уже десять дней в Украине идет война. Наши военные дают отпор захватчикам и защищают народ. В свою очередь украинские блогеры решили публично поблагодарить за это Вооруженные силы Украины.

Саша Бо, Даша Астафьева, Леся Никитюк, Анна Тринчер и другие записали видеообращение к нашим защитникам. Процитируем несколько из них.

Реклама

Уважаемые защитники Украины! Хочу от имени всех женщин сказать, что еще никогда ДО наши сердца не были столь сильно переполнены благодарностью вам за ваш труд. За то, что мы спим и за то, что мы живы! – Алена Алена.

Я очень горжусь своими соотечественниками! Я очень горжусь ребятами из моего родного города Покров, которые сейчас воюют. У многих из них в руках есть оружие и они защищают свои семьи и лично НАС! – Даша Астафьева.

Мы – народ Украины невероятно благодарны вам за каждую ночь, за каждый новый день. Мы верим в вас, вы – сильные! Вами гордится весь мир! – Саша Бо.

Ни шагу назад. Потому что у нас есть ВЫ! Мы гордимся вами. Любим вас. И восхищаемся! – Анна Тринчер.

До 24 февраля весь мир думал, что супергерои – это Железный человек, Тор, Супермен. ВСУ, тероборона, полиция, медики, волонтеры, обычные украинские люди, которые останавливают колонны танков на трассе – вот, кто настоящие супергерои – Леся Никитюк.

Мы видим все. Мы знаем о ваших успехах. Мы знаем, что вы не нацелены сдаваться. Мы знаем, что вы идете только ВПЕРЕД. Мы гордимся вашими результатами. Мы гордимся, как гордо вы стоите! – Уля Станиславская.

Также блогеры напоследок пожелали нашим бойцам "вернуться живыми".

Напомним, в ряды ВСУ присоединились также многие украинские знаменитости. В частности, защищают нашу страну актер Андрей Фединчик , группа " Антитіла ", эск-холостяк Никита Добрынин и другие.

Реклама

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Истребитель техники врага. Экс-футболист львовских «Карпат» Виталий Сапило был командиром танкового взвода, который уничтожил более 30 единиц техники врага. Герой Украины (посмертно). Погиб во время авиаудара.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Подполковник Круглов Андрей. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет, получив прозвище “снайпер-ракетчик” и звание Герой Украины.
Слава Україні!
Топ YouTube
ТОП-10 самых популярных видео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковский Хореограф, танцор
Читать интервью

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять