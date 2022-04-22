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Даша Астафьева жалеет, что не научилась стрелять и собирается это исправить

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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22 апреля, 17:25
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Даша Астафьева рассказала о своих планах после победы Украины
Даша Астафьева поделилась откровением, о чем она жалеет
Даша Астафьева поделилась откровением, о чем она жалеет / Фото: instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева, которая на днях вместе с другими украинскими звездами записала видео для воинов ВСУ, сожалеет, что она не умеет стрелять и у нее нет оружия.

Первое, что я сделаю, когда закончится война, пойду учиться и обязательно приобрету себе оружие, – рассказала певица в небольшом интервью для YouTube-канала #BABYLON'13

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У артистки раньше было много друзей в России, но сейчас ни о какой дружбе речи не идет. Даша пыталась достучаться до знакомых, но они предпочитают верить российской пропаганде.

Те русские, которые приходят в мою страну, – я не могу найти ни одной причины, чтобы их оправдать, когда рушат школы, убивают детей, бомбят онкоцентры. Конечно, таких людей я готова сама убивать. Я готова защищать тех, кто не может себя защитить

Ранее Даша Астафьева поделилась личным горем. Во время войны умерла ее бабушка. Но Даша, к сожалению, не смогла поехать на похороны.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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