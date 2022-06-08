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Даша Кацурина намекнула, почему развелась с новым парнем Нади Дорофеевой

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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8 июня, 11:41
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Даша Кацурина наконец-то назвала причину своего развода с бывшим супругом, а теперь и новым бойфрендом Нади Дорофеевой, Михаилом Кацуриным
Даша Кацурина назвала причину развода с бывшим мужем
Даша Кацурина назвала причину развода с бывшим мужем / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

После своего неожиданного развода с Надей Дорофеевой певец Владимир Дантес заявил, что до сих пор остается в хороших отношениях с экс-супругой и желает ей счастья в новых отношениях.

И хотя конкретную причину расставания Дантес и Дорофеева не озвучили, поклонники же сделали свои выводы, застав певицу на прогулке с Михаилом Кацуриным.

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Внести ясность в ситуацию решила бывшая жена ресторатора Даша Кацурина. В своем Instagram девушка назвала несколько причин, из-за которых пара разошлась, и намекнула на предательство со стороны Михаила.

Я обещала своему психотерапевту тут не пи***страдать. Но полномасштабная война в твоей стране, предательство и развод с двумя детьми – это тяжело, – написала Кацурина.

Однако похоже, что утешение после развода Кацурина нашла в компании Дантеса. Поклонники уже не раз замечали по фотографиям и видео в социальных сетях, что Даша и Вова часто проводят вместе время. Недавно Дантес и Кацурина вместе пекли печенье, а также сажали цветы.

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Как писал ранее сайт "Сегодня", фанаты пары провели небольшое расследование и узнали, что Даша и Надя отписались друг от друга в соцсетях после фото Дантеса на прогулке с Кацуриной.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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