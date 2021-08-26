Даша Трегубова раскрыла секреты ухода за кожей: К уколам красоты отношусь хорошо

Популярная украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова рассказала о своих бьюти-ритуалах и отношении к уколам красоты

Даша Трегубова / Фото: facebook.com/dashatregubova

Звезда нового сериала "Елена и капитан" на телеканале "Украина" актриса Даша Трегубова, которая ранее показала свою самоизоляцию, призналась, что не против уколов красоты. При этом, к косметологу знаменитость ходит не часто: несмотря на то, что на съемках актрисе регулярно приходится наносить грим, с кожей ей повезло, поэтому она предпочитает домашний уход.

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Как передает издание "Хочу.ua" в недавнем интервью Даша Трегубова рассказала, что очищает кожу в четыре этапа.

Я просто наношу все, что только можно. У меня 4-этапное очищение кожи, поскольку практически каждый день мне наносят достаточно плотный макияж для съемок. В современном мире девушки редко так много красятся. Вначале использую гидрофильное масло, потом мицеллярную воду, но мне повезло найти детскую, самую щадящую, которая тем не менее хорошо снимает остатки макияжа. Затем беру разные умывалки, потом тоник и уже в конце наношу ухаживающие средства, – рассказала актриса.

Поддерживать естественную красоту Даше Трегубовой помогают периодические эстетические процедуры.

К косметологу хожу очень редко. В основном делаю какие-то масочки. Чистки никогда не делала, моя кожа этого не требует. К уколам красоты отношусь хорошо. Делаю биоревитализацию раз в полгода или даже раз в год, – сказала Даша.

Кадр из сериала "Елена и капитан" / Фото: пресс-служба

Напомним, что 24 августа на телеканале "Украина" состоялась премьера мини-сериала "Елена и Капитан". Даша Трегубова сыграла роль успешной бизнес-вумен, которой приходится переосмыслить свои ориентиры после судьбоносной встречи.

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Недавно в эксклюзивном интервью Даша Трегубова рассказала о разводе и личной жизни:

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