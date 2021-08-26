Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Отцы за 40

Мишина и Эллерт вместе?

Принцы помирились

Кто нужен Тине

Скандал с Бочелли

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Даша Трегубова раскрыла секреты ухода за кожей: К уколам красоты отношусь хорошо

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
26 августа, 14:59
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярная украинская актриса и телеведущая Даша Трегубова рассказала о своих бьюти-ритуалах и отношении к уколам красоты
Даша Трегубова
Даша Трегубова / Фото: facebook.com/dashatregubova

Звезда нового сериала "Елена и капитан" на телеканале "Украина" актриса Даша Трегубова, которая ранее показала свою самоизоляцию, призналась, что не против уколов красоты. При этом, к косметологу знаменитость ходит не часто: несмотря на то, что на съемках актрисе регулярно приходится наносить грим, с кожей ей повезло, поэтому она предпочитает домашний уход.

Реклама

Как передает издание "Хочу.ua" в недавнем интервью Даша Трегубова рассказала, что очищает кожу в четыре этапа.

Я просто наношу все, что только можно. У меня 4-этапное очищение кожи, поскольку практически каждый день мне наносят достаточно плотный макияж для съемок. В современном мире девушки редко так много красятся. Вначале использую гидрофильное масло, потом мицеллярную воду, но мне повезло найти детскую, самую щадящую, которая тем не менее хорошо снимает остатки макияжа. Затем беру разные умывалки, потом тоник и уже в конце наношу ухаживающие средства, – рассказала актриса.

Поддерживать естественную красоту Даше Трегубовой помогают периодические эстетические процедуры.

К косметологу хожу очень редко. В основном делаю какие-то масочки. Чистки никогда не делала, моя кожа этого не требует. К уколам красоты отношусь хорошо. Делаю биоревитализацию раз в полгода или даже раз в год, – сказала Даша.

Кадр из сериала "Елена и капитан"
Кадр из сериала "Елена и капитан" / Фото: пресс-служба

Напомним, что 24 августа на телеканале "Украина" состоялась премьера мини-сериала "Елена и Капитан". Даша Трегубова сыграла роль успешной бизнес-вумен, которой приходится переосмыслить свои ориентиры после судьбоносной встречи.

Реклама

Недавно в эксклюзивном интервью Даша Трегубова рассказала о разводе и личной жизни:

Узнайте другие свежие новости по теме:

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Опрос
Беби-бум
Супруга Цекало беременна!
Ого!
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять