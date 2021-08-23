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Кто из украинских звезд чаще всего исполняет государственный гимн: видеоподборка

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
23 августа, 08:48
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Перед главным праздником страны вспоминаем лучшие исполнения гимна Украины Златой Огневич, Александром Пономаревым и еще троими звездами
День Независимости Украины 2021: кто из звезд чаще всего поет гимн
День Независимости Украины 2021: кто из звезд чаще всего поет гимн / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/dzidzio, instagram.com/ponomaryovoleksandr

Уже завтра вся страна будет праздновать 30-летие Дня Независимости Украины. В честь праздника мы собрали лучшие исполнения государственного гимна звездами украинского шоу-бизнеса.

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Мы привыкли слышать гимн Украины от народного артиста Украины Александра Пономарева. Именно ему много лет доверяли это ответственное дело на всех торжественных мероприятиях, футбольных матчах, церемониях.

А вот в 2019 году на "Шествии Достоинства" исполнить государственный гимн предложили певице Тине Кароль. На наш взгляд, артистка справилась с заданием хорошо.

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Певец Дзидзьо (Михаил Хома) представил свою версию украинского гимна. Однажды артист признался, что советовался с Пономаревым перед тем, как исполнить гимн перед большой аудиторией.

Растрогала своим вокалом и исполнением гимна Украины певица Злата Огневич. Чуткий голос и душевное исполнение Златы срезонировали с сердцами многих украинцев.

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Певица Джамала исполнила гимн Украины на церемонии поднятия самого большого государственного флага страны. Ранее артистка вспомнила, что впервые исполнила национальный гимн на поединке между Кличко и Поветкиным в Москве.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
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