Мы провели день с участницами "Мисс Украина". Вот чем они жертвуют ради победы (репортаж)

Мы отправились в кемп, чтобы приоткрыть закулисье "Мисс Украина". Вы узнаете о реалиях "строгого режима", которые не всем под силу и увидите новый дом конкурсанток. И как перманентно проверяют 25 самых красивых девушек страны, пока они об этом не догадываются

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Финал "Мисс Украина" состоится 21 октября. По счету – это 30-й конкурс в истории проекта. Подготовка участниц к событию не обошлась без переезда в новый "дом". Там они будут жить 12 дней со своими конкурентками и пройдут различные испытания.

Потому что впереди день Х. И цель – корона за 3 млн долларов от Джейкоба Арабо, который делает драгоценности для Jay-Z, Дженнифер Лопес, Наоми Кэмпбелл и других звезд. И, конечно, титул о котором мечтают все девушки Украины.

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Где живут участницы "Мисс Украина"?

Кемп находится в загородном комплексе, в селе Пилиповичи, в 60 км от столицы. За двухметровым забором, куда нас пропустил охранник, мы увидели 25 участниц. Если вы не организатор конкурса или эксперт мастер-класса, то вас не пропустят.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

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Бойфренды и родители хотели бы быть в амплуа фитнес-тренеров или звездных тичеров, чтобы попасть на территорию.

Территория загородного комплекса напоминает лес, который помогает девушкам абстрагироваться от реалий мегаполиса и сосредоточиться на подготовке.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

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25 конкурсанток живут в комнатах по двое, где спят на одной двуспальной кровати. Кто с кем разделит комнату, решала жеребьевка. Марии Мысковой повезло больше всех. Она вытянула 25-й номер, поэтому живет сама и вся кровать в ее распоряжении.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Здесь классно: комната похожа на 4-звездочный отель, а самое главное – здесь тепло и уютно. Я переживала, что будет холодно, – сказала Мария Мыскова.

Екс-учасница "Холостяка" Алина Ляшук до сих пор в шоке. Она не была готова делить с кем-то двуспальную кровать. Ведь сначала не ожидала такого! Но – правила есть правила.

Комната конкурсанток действительно напоминает отель. Кроме кровати там есть телевизор, стол и шкаф.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Также уборная с душем и прихожая с мини-гардеробом.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

И куда же без выхода на балкон. Надо же иметь место для вдохновения, где можно представлять себя с короной на голове. После возвращаться к реальности и бежать на тренировку.

На территории комплекса также есть три зала, где проводят тренировки по дефиле, фитнесу и других мастер-классах. Еще есть сауна и ресторан, где питаются конкурсантки.

Как проходит обычный день участниц "Мисс Украина"?

График конкурсанток не всем под силу. Утро начинается не из кофе, а с тренировки с коучем, которая запланирована на 8:00. Самое важное в плане – дефиле участниц на каблуках, где они совершенствуют конкурсные номера. Оно длится минимум три часа ежедневно.

/ Фото: пресс-служба

Словом, за время кемпа они пройдут не менее 36 часов на каблуках. Последняя приятная "активность" в графике – ужин, который запланирован на 19:00.

Мы просыпаемся в 7 утра, чтобы собраться на зарядку и быть красивыми. Тренировка длится 30 минут. В 8:45 мы завтракаем и набираемся сил. Ведь дальше важный этап дня – репетиция дефиле, которая длится минимум три часа. Далее обед и мастер-классы: сегодня был только один, а вчера – три. После перекус и снова тренировки. И наконец – ужин, после него мы возвращаемся в комнату и "отключаемся", – сказала конкурсантка Юлия Андриенко.

Каждая участница на ногах проводит минимум 11 часов ежедневно . В графике времени для отдыха до 19:00 просто нет. Сами посмотрите на тайм-менеджмент, который опубликовала участница Марта Резниченко в своем Insta.

/ Фото: скриншот

Но он возможен. Если конкурсантки быстрее пообедают или переоденутся после тренировки, то успевают включить режим "на чиле". Правда, он будет кратковременный. Мотивация победит, поэтому режим "отдых" актуализируется после конкурса (22 октября).

Бывает, что девушки находят 10 минут свободного времени, когда мастер-классов за день не три, а один.

В кемп приезжают ведущие эксперты Украины не только из бьюти-сферы и моделинга. Девушкам читали лекцию эксперт по этикету Наталья Адаменко, актриса и телеведущая Дарья Трегубова и другие.

/ Фото: пресс-служба

Как питаются конкурсантки?

У участниц есть правила, которых они должны придерживаться. Одно из них касается питания. И в их рационе нет места для сахара.

Правильное питание для нас – прежде всего. Сахар в блюдах запрещен, как и курение и употребление алкоголя на территории. И, конечно, мы должны соблюдать график "строгого режима" (смеется – ред.), – отметила участница Ирина Джагарова.

Перед поселением у девушек проверяли сумки. Чтобы утилизировать сладости или другие продукты, которые запрещены в кемпе.

Меню конкурсанток формировал местный шеф ресторана. Общий калораж в день – ориентировочно 1400 килокалорий.

Профессиональный нутрициолог Оксана Соколова, которая консультирует звезд и политиков украинского шоу-бизнеса, провела лекцию девушкам о сбалансированном питании.

Профессионал сказала нам, что меню девушек сбалансированное. Но стоит апгрейдить завтрак и ужин для идеала. А еще отменить перекус.

/ Фото: пресс-служба

Идеально для девушек – трехразовое питание. И никакого перекуса. К завтраку я бы добавила белки и жиры. Из ужина забрала бы хлеб, ведь углеводы после обеда – табу, – сказала эксперт.

Словом, представленное меню – это проверка девушек на практике после пройденного материала на лекциях. И о ней они даже не догадываются.

На лекции они узнали об основах правильного питания. Да, вечером им дают хлеб. Но они могут отказаться ради идеальных форм и сознательно проанализировать набор продуктов, – сказала эксперт.

Кто не усвоил урок, тот ежедневно теряет шанс выиграть в номинации за лучшие формы.

Вот так выглядят их завтрак, обед и ужин. Максимально допустимая вкусность в меню – это сухофрукты или кофе без сахара раз в день.

/ Фото: пресс-служба

/ Фото: пресс-служба

/ Фото: пресс-служба

Сбалансированное питание поможет нам похудеть, а еще оздоровиться, – отметила Виктория Гелетюк.

Девушки приспособились к питанию. Большинство из них называют только плюсы в меню. Но уверены, что у них периодически появляются мысли о пицце или торте. Интересно, кто из них первый побежит в МакДак после финала?

Обедают девушки в ресторане комплекса. У каждой есть свое место.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

У комитета конкурса трапеза на втором этаже, куда конкурсанткам вход запрещен.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Какие впечатления после посещения кемпа участниц "Мисс Украина"?

Конкуренция в лагере между 25 конкурсантками ощутима. Но она "умная" – без подстав друг друга. Потому что базируется на собственной уверенности и мотивации стать коронованной 21 октября.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Приспособиться к модельной реальности не всем удается легко, ведь отсутствие сладостей, утренние пробуждения и ежедневные нагрузки только для отважных. Все это закаляет конкурсанток, но выдержат ли все до конца подготовки – другой вопрос. Сейчас девушки пытаются влиться в ритм, чтобы стать лучшей версией себя.

И чувствуют себя в комплексе как дома, где можно все. Когда мы возвращались к входу, чтобы ехать в Киев, увидели, как по территории шла Елизавета Мирошниченко в халате и откровенном костюме .

Это наш дом. Я могу позволить себе ходить в таком луке, прогуливаясь по нашему дворику, – сказала она.

/ Фото: Сегодня

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