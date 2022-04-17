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Деньги не пахнут: промолчавшая о войне Повалий вышла на сцену Кремля с рашистом Михайловым

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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17 апреля, 17:48
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Пока российские оккупанты убивают украинцев, Таисия Повалий принимает участие в концертах Кремля
Таисия Повалий во время войны в Украине появилась на сцене Кремля
Таисия Повалий во время войны в Украине появилась на сцене Кремля / Фото: Инстаграм

Таисия Повалий после вторжения России не сделала никаких заявлений. Певица исчезла из соцсетей и о ее местонахождении не было известно. Теперь же все вопросы пропали. Повалий вчера стала гостьей премии "Шансон года 2022", которая прошла в Кремле. Певица вышла на сцену со Стасом Михайловым, который отрицает войну в Украине и рассказывает о братских народах.

Скриншот: Instagram

В то время, как в Украине умирают тысячи мирных жителей от рук рашистов, Повалий на сцене Кремля решила презентовать дуэт с Михайловым. О войне в родной стране певица ничего не сказала.

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В концерте также принимал участие еще один близкий друг Повалий, который известен своими скандальными высказываниями об Украине, – Николай Басков. К слову, у себя в соцсетях певица ничего не опубликовала.

Напомним, ранее в Верховной Раде предложили лишить званий Ани Лорак, Николая Баскова. Таисию Повалий, Филиппа Киркорова, Игоря Крутого .

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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