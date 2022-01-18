Дети Константина Меладзе: как живут и чем занимаются две дочки и сын продюсера

У Константина Меладзе есть трое детей от первой жены Яны Сумм – Алиса, Лия и Валерий. Где живут сейчас дети известного продюсера и что делают – читайте ниже

У Константина Меладзе есть трое детей. / Фото: Instagram

19 лет Константин Меладзе состоял в браке с Яной Сумм, которая принимала участие в конкурсе "Мисс Украина-1992". За это время у супругов появилось трое детей – дочери Алиса (2000 года рождения), Лия (2004) и сын Валерий (2005).

В 2013 году Меладзе и Сумм развелись, после чего продюсер перебрался в Москву и женился на Вере Брежневой. В то же время его экс-любимая вышла замуж за украинского бизнесмена и полностью посвятила себя семье.

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Дети Меладзе остались жить с мамой в Киеве, но продюсер активно участвует в их жизни и заботится о них.

Константин Меладзе с Яной Сумм и детьми. / Фото: Instagram

Что известно о детях Меладзе и чем они сейчас занимаются – читайте в материале "Сегодня".

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Алиса Меладзе – 21 год

Алиса не любит публичность. / Фото: Instagram

Старшая дочь Меладзе – непубличная девушка. Она не хочет выставлять свою жизнь напоказ и потому даже удалила свой аккуант в Instagram. Когда-то Алиса говорила, что не видит себя в роли певицы, потому что не владеет сценическим голосом и ритмом.

Девушке нравится экспериментировать со своей внешностью – делать мейки и прически. Также она увлекается архитектурой, фотографией и рукоделием.

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Ранее Алиса признавалась, что не была на свадьбе своего папы с Верой Брежневой осенью 2015 года, потому что ее туда никто не звал. Также она говорила, что не дружит с новой женой отца, ведь она старше ее. Впрочем, с дочерью Веры – Соней – девушка иногда поддерживает связь.

Лия Меладзе – 17 лет

Лия хочет стать звездой сцены. / Фото: Instagram

Лия, в отличие от сестры, стремится пойти по стопам звездного дяди и покорить сцену. Девушка активно ведет блог в Instagram и часто публикует эстетические снимки. А еще дочь продюсера занимается вокалом и уже даже завоевала несколько наград на музыкальных конкурсах в Испании и Италии.

Девушка училась в британской школе, а сейчас готовится поступать в музыкальный университет в США на саундпродюсера.

Ранее Лия создала группу FAR FOR, где была также солисткой. Известно, когда-то девушка встречалась с финалистом украинского шоу "Голос. Дети-3" Владом Феничко – вместе они праздновали 16-летие Лии, которое организовал для ее друзей отец.

Кстати говоря, Лия приняла участие в шоу "Голос країни-12", где спела известную песню Леонарда Коэно – Hallelujah. Впрочем, покорила ли она тренеров своим вокалом – пока неизвестно.

Сам Константин когда-то говорил, что если Лия хочет стать звездой, то он ей в этом не будет помогать. По его словам, дочь самостоятельно должна добиваться успеха.

Валерий Меладзе – 16 лет

Валерий страдает аутизмом. / Фото: Скриншот из YouTube

Интересно, что братья Меладзе назвали сыновей в честь друг друга. У Валерия есть сын Костя, а у Константина – Валерий. Продюсер долго ждал появления наследника в семье и вот в 2005 году произошло чудо.

Сначала Валерий рос как все дети: он был активным и любознательным. Впоследствии у него начало проявляться странное поведение и уже около трех лет у него наступило резкое ухудшение – Валерий-младший перестал говорить и закрылся в себе. Тогда же врачи диагностировали у него тяжелую форму аутизма.

Константин и Яна скрывали болезнь сына и винили себя, что вовремя не обратились к медикам. Лишь после развода экс-супруга Меладзе на ТВ-шоу поделилась собственным опытом и призвала родителей особых детей не повторять ее ошибки и вовремя обращаться за помощью.

Яна не теряла надежды, она активно занималась с сыном, уделяла ему максимально времени и не оставляла его наедине. Женщина искала разные современные способы лечения этого заболевания и даже сама открыла центр реабилитации в 2016 году в Киеве – Центр АВА-терапии.

Кстати, на групповых занятиях Центра сын Меладзе подружился с мальчиком Иваном. Врачи отмечали, что это настоящее чудо, что двое детей с диагнозом аутизма смогли стать друзьями.

Впоследствии у мальчика произошло улучшение. Его удалось научить основным социальным навыкам. Однако речь Валерия была затруднена. Мальчик объяснял, что он хочет с помощью специальной книги с картинками – он выбирал изображение того, что ему нужно. Мама мальчика гордится его успехами, даже если кому-то они кажутся незначительными.

Сейчас Яна Сумм с новым мужем делают все, чтобы Валерий постоянно чувствовал любовь, тепло и комфорт. Ее избранник всегда предлагает помощь и поддержку в воспитании мальчика.

Напомним, ранее Вера Брежнева раскрыла подробности семейной жизни с Константином Меладзе и рассказала о раннем материнстве.