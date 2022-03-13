Дети Снежаны Егоровой расплачиваются за ее любовь к путину – актриса в ярости

Снежана Егорова обвиняет украинское консульство в Турции

Снежана Егорова заявила, что ее детям отказывают в гражданских правах / Фото: YouTube, t.me/SnezhanaEgorova

Снежана Егорова, которая назвала путина "героем нашего времени", живет в Турции с августа 2021 года. Вместе с ней там находятся ее трое детей от Антина Мухарского.

В своем Telegram-канале скандалистка рассказала, что консул Украины в Турции отказал ее детям в продлении срока загранпаспортов.

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Что это, как ни политическое преследование малолетних детей?!, – сокрушается Снежана Егорова.

Поводом для отказа послужили многочисленные заявления Егоровой, в которых она поддерживала путина. Хотя в видео, опубликованном в YouTube, Егорова заявляет, что не поддерживает "военные действия российской федерации на территории Украины".

Я – мать пятерых детей, гражданка Украины, не поддерживаю военные действия Российской Федерации на территории Украины. Я нахожусь на территории Турции с августа 2021 года... на законных основаниях – временного вида на жительство. И единственное, что мне нужно было от консульства Украины сегодня, чтобы они продлили срок действия паспортов моих детей, 15, 12, 10 лет, – высказалась артистка.

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Вероятно, такое понятие, как причинно-следственные связи, Снежане Егоровой недоступны. Она пишет, что украинская государственная власть "воюет" против ее детей, "отказывая им в гражданстве".

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Вот, кстати, один из постов Егоровой из заблокированного Facebook-профиля, доказывающий, что она ярая поклонница путина. Интернет помнит все.

Скриншот: facebook.com/snezhana.egorova.9

Ранее дочь Снежаны Егоровой извинялась за скандальные заявления матери: "Чувствую боль, стыд и желание защитить своих детей".

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