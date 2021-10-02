Дети Виктора Павлика до сих пор не видели младшего брата – признание молодой супруги певца

Пара стала родителями в июне месяце. Для Екатерины Репяховой малыш был первенцем, в то время как для 55-летнего Виктора Павлика – это уже четвертый ребенок

Екатерина Репяхова рассказала, что старшие дети Виктора Павлика еще не видели младшего брата / Фото: instagram.com/repyahovakate

Пара перестала скрывать лицо сына, опубликовав кадр из семейной фотосессии. Теперь Екатерина Репяхова уже активно делится фото самого младшего наследника певца. У себя в Instagram супруга Павлика решила ответить на вопросы подписчиков. Конечно же, не обошлось без вопросов о семьи.

Некоторых фолловеров интересовал вопрос, видели ли старшие дети Виктора Павлика своего младшего брата. Екатерина ответила – нет.

Почему спросите? Не знаю, – написала Репяхова.

Скриншот: Instagram

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Молодая супруга Виктора Павлика добавила, что ее родные приехали из Израиля, чтобы познакомиться с новым членом семьи.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Ранее старшый сын Виктора Павлик Александр рассказывал в одном из интервью, что ничего не имеет против его молодой супруги.

Просто я встретил Катю в таком возрасте, когда стал думать более мудро. Раньше, думаю, был бы кипиш. А сейчас – им хорошо? Папе комфортно? Это его жизнь. Я его не осуждаю, – сказал сын Виктора Павлика.

Напомним, сын от Екатерины Репяховой – четвертый ребенок для Виктора Павлика. У артиста есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания. Ему был 21 год.

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Виктор Павлик и Екатерина Репяхова тайно расписались в мае 2020 года, а свадьбу перенесли и до сих пор не сыграли. Виктор был женат трижды. Екатерина Репяхова, которая моложе артиста на 29 лет, стала его четвертой женой.

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / Фото: instagram.com/repyahovakate

Отношения пары начались в 2015 году. Репяхова не раз признавалась, что с детства любила творчество Павлика и ездила на его концерты.

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Смотрите эксклюзивное интервью с Виктором Павликом:

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