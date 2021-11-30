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"Детский телохранитель" Евгений Олейник рассказал о своем страхе после несчастного случая

Мария Коробова Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 15:57
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6 декабря в 17:00 на телеканале "Украина" стартует показ украиноязычного 40-серийного детектива с элементами комедии "Детский телохранитель". Исполнитель главной роли, актер Евгений Олейник рассказал о том, как борется с фобиями
Евгений Олений рассказал о своих страхах
Евгений Олений рассказал о своих страхах / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Актер Евгений Олейник, который недавно рассказал, почему до сих пор холост, советует не убегать от своих страхов, а смело действовать. В свое время актер втайне от родителей отправился на секцию бокса, чтобы побороть свой страх и научиться постоять за себя.

Как оказалось, отец актера был мастером спорта по боксу, а вот мама всегда была против такого увлечения для сына. Но с детства Евгений понял, что нужно самому учиться отстаивать себя и свою позицию. Сейчас актер считает, что каждый мальчик должен хотя бы пару лет позаниматься контактными видами единоборств.

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Когда мальчик выходит против другого мальчика на ринг или татами, и не может спрятаться за маму, видит перед собой соперника с равными силами, и должен постоять за себя – это воспитывает характер, рождает Дух внутри. Именно это делает мальчика – мужчиной, – уверен Олейник.

По словам Евгения, самооборона ему пригодилась во взрослой жизни. Актер считает, что бокс помог ему в жизни в те моменты, когда приходилось вступать в конфликты и бороться за свое место под солнцем.

В глазах у мужчины всегда читается, может он ответить или нет. Я понимаю желание наших женщин оградить своих детей от многого, но нужно понимать, что парень вырастет и войдет во взрослую жизнь сам, и там будут хулиганы, которые по глазам определят, может человек дать сдачи или нет. Именно жизнь будет проверять мальчика на крепость духа и самоуважение, – рассказал главный герой сериала.

Евгений Олейник не скрывает, что продолжает бороться со своими страхами. Например, так же, как и его герой из сериала "Детский телохранитель", он боится водить авто.

Я очень боюсь водить автомобиль. Меня однажды сбила машина, к тому же несколько раз машины, в которых я ехал, чудом избегали аварий, и у меня к этому транспорту подсознательный страх. В этом году я решил с этой проблемой бороться и сдать на права, – обещает актер.

Напомним, по сюжету сериала "Детский телохранитель", бывший спецназовец Тарас устраивается в элитное агентство, которое предоставляет услуги по охране детей состоятельных родителей. На боевых заданиях для Тараса было все очень просто, но в мирной жизни найти общий язык с детьми – настоящее испытание на стойкость. Тарасу необходимо не просто устранить угрозу жизни ребенка, но и вместе с его родителями решить более глубокие проблемы, которые привели к опасной ситуации.

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Смотрите сериал "Детский телохранитель" в эфире канала "Украина".

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор проекта "Звезды"

Окончила факультет «Кино-и телеискусства» Харьковской академии культуры. В журналистике 5 лет. Работала в телевизионных проектах и популярных изданиях.

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