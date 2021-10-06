Детское Евровидение-2021: кто стал финалистом Нацотбора. Слушаем молодые таланты (видео)

В этот раз "Детское Евровидение-2021" состоится в Париже в концерт-холл La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеген посреди реки Сена. Из 118 желающих представлять Украину на международном конкурсе жюри выбрало 12 финалистов Нацотбора.
Кто стал финалистом "Детского Евровидения 2021":
Грищенко Арсений
Усенко Елена / Ellen Usenko
Анжелина Макфарлейн / RREALINA
Реброва Дарья
Ткачук Мария
Зинченко Дарина
Морская Вероника
Скварук София
Дорошенко Анастасия/ Nana Do
Кривенко Дарина
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Корнута Карина
Кто представит Украину на "Детском Евровидении-2021" станет известно 23 октября.
Отметим, пока Европейский вещательный союз еще не принял окончательное решение о формате проведения международного конкурса.
Организаторы приняли решение проводить Детское Евровидение в офлайн-формате, однако все будет зависеть от эпидемической обстановки в Европе
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