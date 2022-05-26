"Девочка подросла!": Анна Тринчер в соблазнительном белье сверкнула сочной грудью

Популярная блогерша и певица Анна Тринчер, которая спела о разлуке с любимым во время войны , до 24 февраля часто радовала поклонников яркими публикациями в соцсетях. Вот девушка решила поностальгировать за "прошлой жизни" и показать горячую фотосессию в нижнем белье.
Вероятно, фотографии были сделаны уже после операции по увеличению груди. Напомним, зимой Анна осуществила свою мечту – увеличила бюст до третьего размера.
Что-то из прошлой жизни, – подписала пикантные кадры в Instagram Тринчер.
На фото Анна Тринчер примеряли три комплекта сексуального белья – они отличались по цвету и фасону. Волосы певица распустила и красиво уложила, а на лице она сделала легкий макияж.
Отметим, что все три бюстгальтера идеально подчеркивали "изюминки" Анны – ее грудь.
Фанаты были рады снова увидеть такие яркие фотографии от звезды. Конечно же, первым прокомментировал фото Анны ее жених Александр Волошин, который, кстати, после операции преподнес любимый сюрприз.
- Вау, шикарнейшая!
- Секси фото.
- Повезло Волошину.
- Подросла девочка.
- Сильно жарко.
Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Анна Тринчер вместе с любимым переехали на запад Украины. Певица ездила по городам и встречалась с переселенцами, а вот Александр начал заниматься волонтерством. Раньше артистка рассказывала, как война чуть их не разлучила.
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