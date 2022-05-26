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"Девочка подросла!": Анна Тринчер в соблазнительном белье сверкнула сочной грудью

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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26 мая, 10:00
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20-летняя украинская звезда решила поделиться довоенными снимками с пикантной фотосессии, которая проходила в Киеве
Анна Тринчер показала жаркую фотосессию в белье.
Анна Тринчер показала жаркую фотосессию в белье. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Популярная блогерша и певица Анна Тринчер, которая спела о разлуке с любимым во время войны , до 24 февраля часто радовала поклонников яркими публикациями в соцсетях. Вот девушка решила поностальгировать за "прошлой жизни" и показать горячую фотосессию в нижнем белье.

Вероятно, фотографии были сделаны уже после операции по увеличению груди. Напомним, зимой Анна осуществила свою мечту – увеличила бюст до третьего размера.

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Что-то из прошлой жизни, – подписала пикантные кадры в Instagram Тринчер.

Тринчер красуется в белье черного цвета.
Тринчер красуется в белье черного цвета. / Фото: instagram.com/annatrincher_official

На фото Анна Тринчер примеряли три комплекта сексуального белья – они отличались по цвету и фасону. Волосы певица распустила и красиво уложила, а на лице она сделала легкий макияж.

Анна Тринчер в белье красного цвета
Анна Тринчер в белье красного цвета / Фото: instagram.com/annatrincher_official

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Отметим, что все три бюстгальтера идеально подчеркивали "изюминки" Анны – ее грудь.

Певица позирует в белье
Певица позирует в белье / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Фанаты были рады снова увидеть такие яркие фотографии от звезды. Конечно же, первым прокомментировал фото Анны ее жених Александр Волошин, который, кстати, после операции преподнес любимый сюрприз.

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  • Вау, шикарнейшая!
  • Секси фото.
  • Повезло Волошину.
  • Подросла девочка.
  • Сильно жарко.
Скриншот Instagram

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Анна Тринчер вместе с любимым переехали на запад Украины. Певица ездила по городам и встречалась с переселенцами, а вот Александр начал заниматься волонтерством. Раньше артистка рассказывала, как война чуть их не разлучила.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

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