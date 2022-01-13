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Девять темнокожих красавцев поздравили Злату Огневич с днем рождения. Это нужно увидеть!

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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13 января, 10:52
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На днях певица принимала много поздравлений от своих друзей, родных и коллег, ведь ей исполнилось 36 лет! К поздравлениям оригинально присоединился и финалист "Холостячки-2"
Максим Тарапата заказал оригинальное поздравление для Златы Огневич.
Максим Тарапата заказал оригинальное поздравление для Златы Огневич. / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

12 января Злата Огневич праздновала день рождения . И хотя в этот день она находилась в Африке далеко от своих товарищей, но поздравления из Украины она получила через Сеть.

Не забыл и поздравить с 36-летием Злату фаворит реалити "Холостячка-2" и ее близкий друг Макс Тарапата. Мужчина очень оригинально решил подойти к этому вопросу. Кстати, поздравление Максима Огневич сама выложила в Instastories .

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Так, Тарапата поздравил звезду, записав для нее видео. Однако на ролике появился не он...а девять темнокожих мужчин. Все они были спортивного телосложения и с голым торсом.

Скриншот instagram/ zlata.ognevich

На видео видно, как парни держали в руках табличку с теплыми словами и фото именинницы.

Участники действа стояли на фоне экзотических деревьев в одинаковых синих штанах и повторяли слова из таблички:

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Красавица Злата Огневич. Максим поздравляет тебя с днем рожденья. Будь счастлива, бусинка!

Затем, как видно на ролике, спортсмены с голым торсом станцевали под песню Златы – "Солодка кара". Более того, один парень решил даже поцеловать фото Златы!

Огневич понравилось такое нестандартное видеопоздравление и также ей понравились и темнокожие красавцы: "Бусинки поздравляют бусинку. Холостяка "перезагрузка."

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Отметим, Тарапата выбрал такое приветствие не зря, потому что артистка сейчас отдыхает в Африке – она там путешествует и знакомится с местным колоритом.

Впрочем, Новый год Огневич встретила в Украине, в компании участника "Холостячки-2", а уже потом отправилась на зимние каникулы в одиночку.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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