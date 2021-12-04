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Действительно ли у Софии Ротару болезнь – директор артистки рассказал о ее состоянии здоровья

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
4 декабря, 14:36
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В последнее время поклонники артистки начали подозревать, что у звезды развилась болезнь Паркинсона. Однако так ли это?
София Ротару
София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/_sofiarotaru_fan_/

Недавно в Сети распространились слухи, что якобы у Софии Ротару болезнь, для которой характерен тремор. Так, во время выступления в Берлине у певицы заметно тряслись пальцы – она постоянно перекладывала микрофон из одной руки в другую. Фанов такая ситуация испугала, однако сестра легендарной артистки Аурика заявила, что волноваться не стоит.

Впоследствии концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что посмотрел ролик, сделанный в ходе этого выступления. На кадрах можно заметить, что исполнительница странно двигается.

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Однако, по словам директора, это не признак болезни и артистка полностью здорова.

Руки дрожат, да. Но не от болезни . У Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях. Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности, там то же самое. Певицу немного трясет. Да, сейчас это более выражено, так как ей не 16, а 74 года. Годы идут, – рассказал Лавров "Комсомольской правде".

Сестра легендарной исполнительницы Софии Ротару опровергает слухи о ее болезни.
Сестра легендарной исполнительницы Софии Ротару опровергает слухи о ее болезни. / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, скриншот

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Как объяснил директор, тремор у Ротару всегда был от волнения. По его словам, "несмотря на свой статус и многолетнюю карьеру, она перед каждым выступлением переживает".

Кроме того, у нее давление скачет после перелетов. Исполнительница, как отметил Сергей, немолодая.

Напомним, это не впервые поклонники заподозрили у исполнительницы хита "Червона рута" болезнь. Так, во время вручения наград "Национальная легенда Украины" у 74-летней звезды дрожала голова, чем она и испугала Сеть.

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А еще ходят слухи, что Ротару прибегла к пластическим операциям. Об этом заговорили летом, когда знаменитость выступила на "Новой волне" в Сочи. Впрочем, менеджер певицы уверяет, что секрет молодости очень прост и базируется на правильном питании.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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