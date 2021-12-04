Действительно ли у Софии Ротару болезнь – директор артистки рассказал о ее состоянии здоровья

Недавно в Сети распространились слухи, что якобы у Софии Ротару болезнь, для которой характерен тремор. Так, во время выступления в Берлине у певицы заметно тряслись пальцы – она постоянно перекладывала микрофон из одной руки в другую. Фанов такая ситуация испугала, однако сестра легендарной артистки Аурика заявила, что волноваться не стоит.
Впоследствии концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что посмотрел ролик, сделанный в ходе этого выступления. На кадрах можно заметить, что исполнительница странно двигается.
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Однако, по словам директора, это не признак болезни и артистка полностью здорова.
Руки дрожат, да. Но не от болезни . У Софии Михайловны нет никакого Паркинсона, как пишут в соцсетях. Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности, там то же самое. Певицу немного трясет. Да, сейчас это более выражено, так как ей не 16, а 74 года. Годы идут, – рассказал Лавров "Комсомольской правде".
Как объяснил директор, тремор у Ротару всегда был от волнения. По его словам, "несмотря на свой статус и многолетнюю карьеру, она перед каждым выступлением переживает".
Кроме того, у нее давление скачет после перелетов. Исполнительница, как отметил Сергей, немолодая.
Напомним, это не впервые поклонники заподозрили у исполнительницы хита "Червона рута" болезнь. Так, во время вручения наград "Национальная легенда Украины" у 74-летней звезды дрожала голова, чем она и испугала Сеть.
А еще ходят слухи, что Ротару прибегла к пластическим операциям. Об этом заговорили летом, когда знаменитость выступила на "Новой волне" в Сочи. Впрочем, менеджер певицы уверяет, что секрет молодости очень прост и базируется на правильном питании.
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