Дидусенко подала в суд на Мисс Украина: что требует и планирует ли создать собственный конкурс

В 2018 году Вероника Дидусенко победила на конкурсе "Мисс Украина 2018". Но вскоре организаторы отобрали у девушки корону, так как выяснилось, что у нее есть ребенок

Вероника Дидусенко подала в суд на конкурс "Мисс Украина" / Фото: пресс-служба

Теперь Вероника Дидусенко, которая ранее обратилась к директору "Мисс Мира", требует от организаторов конкурса "Мисс Украина" разрешить девушкам с детьми принимать участие в состязании наравне с другими претендентками на корону. Иск Вероники рассмотрит Печерский районный суд Киева.

"Сегодня" поинтересовались у Вероники, почему она решила подать в суд именно на оргкомитет "Мисс Украина", ведь правило об отсутствии детей действует и на международном конкурсе "Мисс Мира".

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У "Мисс Украина" – франшиза конкурса "Мисс Мира". Так как я участвовала в конкурсе красоты, в Украине по закону я имею право подать в суд только на "Мисс Украина". В нашей Конституции прямо предусмотрено, что в Украине запрещены любые формы дискриминации! Это означает, что негласное правило "Мисс Украина" и "Мисс Мира", которое было придумано 70 лет назад, противоречит основному закону государства и современным реалиям жизни, – рассказала нам Вероника.

Вероника Дидусенко требует уважать права матерей на конкурсе красоты / Фото: пресс-служба

Тогда мы поинтересовались у Вероники, не хочет ли она создать собственный конкурс красоты, в том числе для девушек с детьми.

Зачем? Должен быть мировой тренд, когда на всех конкурсах красоты допускаются к участию девушки с детьми. Я бы хотела, чтобы правила мировых конкурсов поменялись! У этих конкурсов миллионная аудитория. В среднем финал Miss World смотрит 800 миллионов зрителей. В Великобритании есть свой конкурс красоты, который не имеет отношения к другим мировым конкурсам. В британском конкурсе могут могут участвовать молодые матери, – поделилась Вероника.

Вероника Дидусенко рассказала о суде с конкурсом "Мисс Украина" / Фото: пресс-служба

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Однако, по словам Вероники, подобный конкурс не имеет такого охвата аудитории и возможностей для продвижения социальных проектов. Как говорит Дидусенко, в современном мире правильнее делить конкурс по возрасту, но не по признаку материнства или замужества.

У девушек в возрасте от 18 и до 28 лет разные интересы. Поэтому правила конкурсов должны идти в ногу со временем! – заявила Вероника.

Что известно о борьбе Вероники Дидусенко за права матерей:

Напомним, в 2018 году Вероника победила в конкурсе "Мисс Украина". Изначально девушка скрыла наличие ребенка, а когда стало известно о сыне – ее дисквалифицировали.

В 2019 году Вероника подавала в суд на "Мисс Мира", однако ее иск был отклонен.

Это событие дало старт еt кампании #righttobeamother, которая в 2020 году транформировалась в общественную организацию. По мнению модели, такие правила ущемляют права замужних женщин или тех, кто в разводе.